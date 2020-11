Ano Pessoal em 2021: previsões da numerologia para amor e carreira

Em 2021, o Ano Universal será simbolizado pelo número 5 (2+0+2+1 = 5). A simbologia desse Número irá colorir cada pessoa de determinada maneira. Veja aqui as previsões para o seu Ano Pessoal em 2021, do que poderá ser mais marcante na sua vida profissional e afetiva de cada ano, desde 01-01-2021 até 31-12-2021.

Para ter uma análise mais profunda e completa, você pode ver o seu Mapa do Ano 2021, com previsões, tendências, desafios e oportunidades para sua vida entre janeiro e dezembro do próximo ano.

A análise para cada Ano Pessoal abaixo está relacionada com o Ano Universal 5. Você pode ver as previsões gerais para o Ano 5 neste artigo aqui.

Para calcular o ano pessoal basta você somar seu dia e mês de nascimento e o número 5 (não use o ano que você nasceu). As previsões são válidas para o ano inteiro, de janeiro a dezembro.

Ano Pessoal 1 em 2021

Vida profissional: Neste ano, uma completa renovação espera você. Novas experiências e mudanças, sejam por decisões suas ou por circunstâncias da vida. Por isso, se você está trabalhando, novas perspectivas podem ser apresentadas a você. Se não está com um trabalho, pode ser que você comece uma nova jornada profissional.

Vida Afetiva: Insatisfação grande e desejo por mais estímulo pode marcar seu ano. Se está em um relacionamento, é possível que você deseje novas experiências e um novo ciclo ao lado de seu par.

Se não está se relacionando, a tendência é de que você pense duas vezes antes de entrar num compromisso. Isso porque seu foco pode estar em seus projetos pessoais e você não quer que nada atrapalhe a sensação de liberdade que você em busca.

Ano Pessoal 2 em 2021

Vida profissional: eis um período em que você pode perceber o quanto o terreno das relações, sejam comerciais, contratuais ou afetivas, estará movimentado. Podem ocorrer crises em suas parcerias, impulsionando a mudanças.

Caso alguma surpresa ocorra gerando uma pausa no trabalho ou simplesmente perceba que o ritmo pode estar mais lento por conta da necessidade de ajustes no cumprimento das tarefas, aproveite para estudar mais, inclusive sobre como usar a internet ou alguma ferramenta inovadora a favor de sua carreira.

Vida afetiva: pode haver maior desejo por novidades e renovação na forma de dar e receber afeto, se você já está se relacionando. Se não estiver, talvez um lado seu preferirá companhia, e outro, a liberdade. Uma relação em que o companheirismo seja enriquecedor sem ser restritivo será essencial em 2021.

Ano Pessoal 3 em 2021

Vida profissional: 2021 pode apresentar a você o desejo enorme por se expandir e buscar novas experiências mais prazerosas e criativas. O seu magnetismo público será maior.

Aproveite para entrar em contato com mais pessoas, ampliar seu networking e melhorar suas habilidades comunicativas. Em termos profissionais, precisará de espaço de liberdade para criar, se expressar e produzir de um jeito mais original e inovador.

Vida afetiva: há tendência de que você desejará romance em doses cavalares. Nada de uma vida afetiva morna em 2021!

Ano Pessoal 4 em 2021

Vida profissional: para ter mais segurança, estabilidade e credibilidade, será fundamental planejar bem as mudanças que precisam ser implementadas gradualmente na sua vida para que você possa alcançar esses objetivos.

Se está trabalhando, novas experiências e projetos dentro de um trabalho em equipe poderão ser vividos por você. Se não estiver, abra sua mente para fazer algumas mudanças na sua atitude quando voltar ao mercado ou se enverede por novidades até então nem imaginadas em sua vida profissional.

Vida afetiva: Caso esteja se relacionando, pode ser que você entre em um ciclo diferente com seu par, seja mudando de residência ou constituindo (aumentando a) família. Se não estiver em um relacionamento, talvez você fique com dúvida entre uma relação mais séria e consistente a longo prazo ou manter-se na condição sem compromisso.

Ano Pessoal 5 em 2021

Vida profissional: 2021 será realmente marcante na sua vida. Porque esse seu ano de transição, crises e transformações está acentuado pelo fato do Ano Universal ser de mesma simbologia. Esperar pelo inesperado e abrir-se para o novo será fundamental.

Vida afetiva: é o momento de uma completa mudança em termos profissionais e afetivos, seja se enveredando por uma área nova e tendo mais liberdade na vida a dois. O importante será buscar meios inventivos para os desafios deste período, propondo experiências diferentes que serão mais estimulantes para você.

Ano Pessoal 6 em 2021

Vida profissional: 2021 pode ser um ano em que imprevistos, surpresas e novidades estarão em destaque. Há chances de começar uma nova fase profissional. Além disso, o trabalho em equipe poderá ser muito importante para a promoção e a expansão em sua carreira.

Vida Afetiva: A segurança emocional e a união familiar e conjugal poderão ser criadas por meio de mudanças e novas experiências.

É um ano importante para trabalhar sua capacidade de se adaptar aos imprevistos e às novidades, como o nascimento de um filho, mudar ou reformar o lar, constituir família. E a busca por renovação na forma de dar e receber afeto, saindo da rotina e incluindo mais estímulo, inclusive sexual, contribuirá para sua vida afetiva.

Ano Pessoal 7 em 2021

Vida profissional: 2021 é um ótimo momento para iniciar um novo curso ou especialização, buscando novas fontes de aprendizado. A sua mente poderá estar mais voraz por conhecimento mais amplo e profundo, através do qual possa compartilhar melhor sua visão de mundo e sua aptidão.

Em termos profissionais, esse novo nível de saber especializado poderá ser o diferencial para o seu crescimento.

Vida Afetiva: É forte a tendência de que você possa desejar um novo nível de intimidade com a pessoa parceira, repleto de novas experiências e estímulos. Se não estiver se relacionando, talvez preferirá manter-se assim para ter tempo de estudar, pesquisar e, se a pandemia deixar, viajar bastante.

Mas se encontrar uma pessoa com a qual possa ter um vínculo mais profundo sem perder sua liberdade, ótimo. Mudanças de crenças ou mesmo de religião poderão ser frequentes neste ano. Porque a tendência é de que você esteja com poder de questionar maior, bem como um inconformismo diante de certas respostas, regras ou "verdades".

Ano Pessoal 8 em 2021

Vida profissional: eis um período para mudar significativamente sua forma de exercer sua vontade e de lidar com o poder. A busca por mais reconhecimento, respeitabilidade e sucesso, inclusive financeiro, precisará incluir uma percepção mais ampliada e responsável sobre o dinheiro e a liberdade que ele representa.

Do mesmo modo, a expansão profissional poderá vir por meio de uma atitude mais ambiciosa e aberta a novidades, novas tecnologias e inovações em seu campo.

Vida Afetiva: no amor, o reencontro com alguém do passado talvez apresente a oportunidade de renovar esse vínculo ou se libertar de vez do que vinha lhe aprisionando. E, assim, se abrir para uma pessoa diferente, seja muito mais velha ou muito mais nova.

O importante é que poderá ser alguém que vem trazer novos ares e experimentações para você. Caso já esteja se relacionando, será fundamental dividir bem o seu tempo entre lazer e dever, tendo tempo para curtir bastante a pessoa parceira, especialmente para buscar novas experiências ao lado de quem ama.

Ano Pessoal 9 em 2021

Vida profissional: como se não bastasse estar num ano que é marcante pelas mudanças, essa transformação estará reforçada pelo fato de vivê-lo justamente num Ano Universal simbolizado por outro Número com esse mesmo colorido.

Então, 2021 será realmente um período apropriado para deixar o passado lá trás, extraindo dele belas lições e o estímulo para criar novos hábitos em todas as áreas de sua vida. Em termos profissionais, uma guinada na carreira ou mesmo uma mudança radical de profissão poderão ser vividas.

Vida Afetiva: Tudo que vem gerando insatisfação na sua relação precisará ser reciclado, abrindo espaço para uma maneira renovada de dar e receber afeto. Se não está se relacionando, poderá ter muitas aventuras românticas até encontrar alguém por quem você sinta uma baita conexão de alma e afinidade intelectual.

Encontrando um propósito para estar ao lado dessa pessoa, você e seu par poderão viver experiências intensas e mutuamente transformadoras.

