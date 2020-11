Sexta-feira 13 tem tensão de Vênus e Plutão; entenda a semana

A semana começa com muita inspiração e positividade no céu astrológico, mas duas quadraturas (aspecto de tensão) estão presentes. Uma delas, entre Vênus e Plutão, começa justamente na sexta-feira 13. E uma excelente notícia: Marte vai retomar o movimento direto (o planeta estava retrógrado há dois meses).

Temos mais uma semana intensa do ano de 2020, com o pico podendo ser mais próximo do final de semana. Começamos na fase lunar minguante, que se torna nova no domingo (15), quando abre um novo ciclo. Esse é o resumo das previsões astrológicas para a semana de 9 a 15 de novembro de 2020:

Durante toda a semana: ótimos aspectos do Sol trazem inspiração, força, otimismo e potencial de ajudas.

trazem inspiração, força, otimismo e potencial de ajudas. Até terça-feira (10): fica presente a quadratura Mercúrio/Saturno , que trouxe travas, demoras e indecisões desde o final de outubro. Também nesse dia Mercúrio ingressa em Escorpião , o que pode propiciar plano mental mais concentrado e decidido. Segredos e assuntos intensos poderão vir à tona ao longo de novembro.

fica presente a , que trouxe travas, demoras e indecisões desde o final de outubro. Também nesse dia , o que pode propiciar plano mental mais concentrado e decidido. ao longo de novembro. Até quarta-feira (11): Vênus e Marte podem trazer divergências, mas também estímulo sexual, e gastos maiores.

podem trazer divergências, mas também estímulo sexual, e gastos maiores. Sexta-feira (13): início oficial da quadratura Vênus/Plutão , o aspecto mais desafiador da semana, que pode trazer crises internas, tensões em relacionamentos e muita agitação no plano coletivo. Nesse dia, Mercúrio começa a se opor a Urano , trazendo tendência de polêmicas e notícias inesperadas. E Marte retoma o movimento direto , excelente notícia depois de dois meses retrógrado.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare.

Você já pode ler as previsões astrológicas para 2021 neste artigo e começar a se preparar para o próximo ano.

Conexão, intuição e gratidão para começar a semana

De segunda (09) a sexta-feira (13), ocorre um aspecto que funciona como um bálsamo: o Sol em trígono com Netuno, que pode aumentar a sensação de conexão, intuição e gratidão. É um contato que ameniza circunstâncias que possam estar sendo um pouco mais áridas e amplifica a fé. Aproveite a boa inspiração!

A partir da quarta-feira (11), durando uma semana, começam dois outros excelentes aspectos: Sol em sextil com Júpiter e, ainda, Sol em sextil com Plutão. Em meio a outros aspectos mais tensos que vamos ter nesta semana, estes sextis estimulam garra, fé, visão mais ampla, capacidade de atuar com inteligência em situações delicadas e profundidade.

Emprestam, também, doses mais altas de vitalidade e uma visão mais clara, podendo ajudar a se movimentar melhor em situações de tensão, bem como ter ajudas e esperança.

Mercúrio volta a Escorpião na terça-feira

Quem tem acompanhado as previsões sabe que Mercúrio chegou a entrar em Escorpião, mas por conta da retrogradação (que já acabou), o planeta voltou para Libra. Na terça (10), Mercúrio retorna a Escorpião onde fica até 01/12. Mercúrio retrógrado volta em janeiro de 2021, veja aqui as datas.

Quando Mercúrio esteve em Escorpião, entre 27/09 a 27/10, tivemos assuntos escorpianos aparecendo, como o senador flagrado com dinheiro na cueca. Além disso, no sábado ocorre uma oposição entre Mercúrio e Urano, que se estende até a semana seguinte. No plano coletivo e pessoal, pode trazer notícias que agitam o cotidiano.

Mercúrio em Escorpião é bom para:

aumentar a decisão (algo que não é fácil com Mercúrio em Libra)

profundidade, investigação, conseguir ver o que está além do óbvio

aumento da concentração

trabalhos de cura

Mercúrio em Escorpião pode trazer a tona

segredos, sujeiras, falcatruas

feridas (o lado bom, para quem se empenhar, é procurar resolver essas questões)

falas mais contundentes

Quarta-feira: tensão entre Mercúrio/Saturno e Vênus/Marte

Uma boa notícia é o afastamento, a partir de quarta-feira (11), da quadratura Mercúrio/Saturno, que atua desde 28/10 e pode trazer demoras e atrasos no dia a dia. Respostas demoram mais com esse aspecto no céu.

A quadratura Mercúrio/Saturno poe explicar a lentidão da apuração da eleição americana na semana passada, em que também houve movimentos na justiça (Mercúrio em Libra), que retardaram ainda mais esse tipo de questão.

Para saber em que área da sua vida pode ter sido tocada por essa "lentidão", você precisa ver em que casa astrológico Mercúrio está agora na sua vida. Para isso, você precisa acessar seu Horóscopo Personalizado e procurar o trânsito de Mercúrio como na imagem abaixo. No exemplo, a pessoa pode ter sentido essa tensão na área da vida representada pela Casa 2. Entenda tudo sobre casas astrológicas neste artigo aqui.

Vindo desde a semana passada, e com grau de aproximação até quarta-feira (11), afastando-se a partir disso, ocorre a oposição de Vênus e Marte.

Esta é uma fase mais perigosa para mulheres, com maior propensão a conflitos entre gêneros, uma vez que Vênus e Marte regem, respectivamente, o feminino e o masculino. Veja que foi exatamente com a oposição entre Vênus e Marte que veio a tona o polêmico julgamento (e os protestos) envolvendo a influenciadora Mariana Ferrer. Veja mais algumas possibilidades​​​​​​ no âmbito coletivo:

Pode haver mais ocorrências envolvendo ofensas, polêmicas, agressões entre gêneros e notícias de feminicídios.

Fase mais perigosa para mulheres transitarem em locais de risco.

Possibilidade maior de discordâncias.

Mais pessoas também podem agir de forma grosseira ou agressiva.

Certa divisão entre um lado que quer paz e outro que precisa se posicionar.

Pode haver aumento de energia sexual geral,com possibilidade de excessos e distorções.

Sexta-feira 13: tensão entre Vênus e Plutão, o contato mais complicado da semana

A partir da sexta-feira 13, se fecha a quadratura entre Vênus e Plutão e Júpiter e Plutão, estes últimos, por sua vez, exatamente conjuntos na quinta-feira (12).

Júpiter/Plutão é um dos ciclos macros que caracterizou 2020, com grandes perdas e ganhos no ano da pandemia, sejam financeiras e/ou pessoais. Aconteceu já duas vezes neste ano, sempre associado também à Covid-19.

Na primeira conjunção, no início de abril, a quadratura entre Júpiter e Plutão marcou o começo e a expansão global da doença.

Na segunda, no final de junho, a luta por controlar a doença, mas algumas melhoras em alguns lugares (notadamente a Europa, enquanto Brasil e Estados Unidos penavam com número elevado de infecções)

Agora, na última conjunção, temos a segunda onda na Europa (quando, no Brasil, houve tendência à estabilização), além de atentados com fundo religioso.

Mas Vênus em quadratura com Júpiter/Plutão (e depois com Saturno) não é um ciclo macro, e sim, um aspecto que vai acontecer até 18/11, e que pode trazer as seguintes manifestações:

mais perdas e falecimentos

prejuízos financeiros e gastos aumentados. Não é a melhor época para investir

incômodo por problemas financeiros, com vendas e negócios que possam minguar ou não se mostrar os mais acertados

crises e conflitos em relacionamentos afetivos, com chance de “lavar a louça suja” e até haver términos

crises por causa de questões afetivas, como alguém que há um tempo está sem um par, e se questiona porque isto acontece, ou alguém que gosta de uma pessoa que não está em sua vida

problemas sérios ou de saúde para familiares e pessoas próximas

reencontros afetivos complicados

crises de autoestima e autovalor

muita agitação no âmbito coletivo, com altas chances de protestos e até atentados

É importante lembrar que, na vida pessoal, esse tipo de aspecto pode não se passar com você, mas com pessoas próximas ou até conhecidos. Para analisar na vida pessoal, é preciso saber em qual área da vida Vênus está agora no seu Horóscopo (não no mapa astral). Veja aqui no Horóscopo Personare. Essa informação vai aparecer como no exemplo abaixo (em que a pessoa pode sentir sobre os assuntos que a casa 12 trata):

Quando o aspecto é intenso, a saída é lembrar que muita crise pode ser depois contornada, resolvida ou amenizada. As coisas não permanecem intensas para sempre. Além disso, eventualmente, crises podem ser necessárias para a melhora de algo que não está bem.

Porém, se você NÃO quer se envolver em brigas, não comece grandes discussões nesta época, pois a tendência vai ser o acirramento e a intensificação. A semana que entra não vai ser razoável, e sim, intensa. Leve isso em conta para as suas movimentações e comunicações.

Marte retoma o movimento direto

Sexta-feira 13 é o dia do fim de Marte retrógrado. Depois de dois meses, o planeta, que está em Áries desde junho (algo incomum), retoma o movimento direto .

A retrogradação trouxe muito mais lentidão para ações e projetos, mesmo com Marte fortalecido em seu próprio signo, Áries.

Marte em Áries direto continua até 5 de janeiro de 2021 e pode trazer mais impulsos, propiciar maior agilidade, coragem, iniciativa e pioneirismo. Mas o espírito menos pacífico pode estar em destaque. Você pode ver todas as mudanças de Marte e outros planetas no calendário astrológico de 2021 aqui.

Isso significa que até os primeiros dias de 2021, o mundo ainda vai estar agitado e muitos acontecimentos nada agradáveis ainda podem acontecer. Todavia, use o trânsito de Marte em Áries para acreditar em você e seguir em frente em coisas que sabe que precisa iniciar em sua vida e que dependem muito mais de você para isto do que do externo.

