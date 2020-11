Metas para 2021: dez passos para criar um ano incrível

Chegou o final do ano e você começa a fazer listas com metas para 2021. Quais são as suas? Qual é o seu maior sonho em 2021?

viver uma grande paixão

casar

ter filhos

mudar a condição financeira

quitar dívidas

trocar de carro

ser mais saudável

emagrecer

viajar pelo mundo

fazer aquele curso maravilhoso que sempre quis

ter mais tempo livre

estar com seus amigos com mais frequência

São tantas metas para o ano novo… E é extremamente comum, ano após ano, as pessoas não conseguirem realizar esse tipo de objetivo.

Por que isso acontece? Porque enquanto você não muda o seu mundo interno, seu mundo externo continua igual. Simples assim. Por isso, para concretizar suas metas para 2021, é fundamental fazer um mergulho profundo para dentro de você e olhar para as suas crenças limitantes e cuidar da sua energia. Vamos começar agora?

Entre as metas para 2021 e as limitações

Alguns pensamentos parecidos com esses podem estar acompanhando o seu dia a dia e as suas metas para 2021:

"Tenho o dedo podre para namorar"

"Casamentos são difíceis"

"Sempre me traem"

"Não vou ser uma boa mãe"

"Não tem como ganhar muito dinheiro no Brasil"

"Estou atolado em dívidas"

"Emagrecer depois dos 35 é quase impossível"

"Viajar pelo mundo não é para mim"

"Só pessoas ricas podem viajar para longe"

Pensamentos como esses geram sentimentos de baixa vibração como medo, angústia, raiva, ressentimento, desespero, cansaço, desesperança. Esses sentimentos podem fazer com que ocorra uma superprodução de hormônios do estresse que podem prender você em um círculo vicioso.

Tudo isso baixa a sua vibração e a sua energia vital e com baixa energia, pouco ou nada acontece.

Pensamento positivo faz parte da equação da virada, mas sozinho não resolve nada.

É preciso observar as crenças limitantes para mudá-las e também trabalhar a energia, vibrar alto. Só assim vai ser possível você dar início a um processo para criar um novo ciclo na sua vida.

Adeus ao que te limita

Uma técnica muito eficaz para mudança de crenças limitantes é o ThetaHealing porque com ela é possível chegar na origem da questão e, então, mudá-la energeticamente.

O problema que a pessoa traz como queixa consciente tem a ver com situações profundas que podem estar relacionadas com vivências da infância, frases que ouviu da mãe ou do pai, situações que vivenciou e que nem imaginava que poderia bloqueá-la de alguma forma.

Limpe suas energias do passado

Pensando no conhecimento que o ThetaHealing nos traz, convido você, nesse fim de ano, a fazer alguns exercícios para limpeza de situações do passado para poder criar o futuro que você deseja.

Passo 1: faça essa meditação do ThetaHealing. Ela vai ajudar você a se conectar com o seu lado espiritual de maneira leve e profunda, trazendo insigths importantes:

Passo 2: faça uma lista das três coisas que você gostaria de realizar, que há anos deseja, mas que não consegue. Exemplo: relacionamento estável, quitar dívidas, curar a depressão.

Passo 3: escolha a que mais te incomoda e escreva todas as crenças limitantes relacionadas a esse desejo. Digamos que você escolha "quitar dívidas". Então, coloque no papel tudo o que faz parte da sua experiência com dinheiro: pensamentos, sentimentos e fatos. Vá tomando consciência deles na sua vida.

Passo 4: classifique cada linha como infância ou antepassados. Isso te ajuda a se tornar mais consciente ainda de onde vieram as suas crenças.

Passo 5: faça novamente a meditação do passo 1 e, em estado meditativo, faça as afirmações:

"Reconheço meus antepassados, agradeço pela vida deles e me liberto de tudo o que me limita que veio deles" "A energia e as crenças limitantes vindas de fatos que aconteceram na minha infância são agora canceladas e transformadas em amor incondicional".

Faça no seu tempo e sinta seu corpo.

Procure fazer esses passos até o final do ano. Você pode trabalhar cada dia uma questão que não está como você deseja. Esse processo é capaz de trazer para você as limpezas necessárias do passado para poder criar o futuro que você deseja.

Quando vamos construir uma casa, parte fundamental do processo é limpar o terreno, tirar o mato e as ervas daninhas e esses cinco passos vão te ajudar a fazer isso.

Outra parte do processo de construção da casa é fazer o projeto. Da mesma maneira, você pode fazer o seu projeto "2021 incrível". Imprescindível saber onde quer chegar, pois quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, mas você não quer um ano qualquer, você quer um ano incrível, certo?

Passo 6: voltemos para a nossa meditação do ThetaHealing para você se conectar consigo mesmo e acessar sua intuição de maneira mais profunda.

Passo 7: imagine como seria sua vida ideal em relação aos seguintes temas: relacionamentos (amoroso, familiar e amigos), trabalho, dinheiro, saúde, lazer, aprendizados, experiências. Escolha trabalhar um tema por vez, mas o ideal é você olhar para todos eles.

Passo 8: faça uma lista detalhada com o que você deseja em relação aos temas acima. Por exemplo: digamos que em relação a dinheiro você queira comprar um apartamento, pagar dívidas com seus pais e amigos, ter renda mensal de um valor específico, aprender a investir seu dinheiro e a se tornar um investidor. Você pode sentir necessidade de se manter mais do que um dia em cada tema. Ouça a sua intuição.

Passo 9: ouça novamente a meditação do ThetaHealing. Depois, imagine-se vivendo a realidade desejada e sentindo os sentimentos elevados que ela gera em você.

Passo 10: ainda em meditação, agradeça como se o seu sonho já estivesse realizado. Sinta como seu corpo reage a esse sentimento.

Para mudar a sua realidade, é preciso curar as feridas do seu passado, identificar e alterar as crenças limitantes e os sentimentos que baixam sua vibração.

Quanto ao futuro, saiba exatamente o que você quer e alinhe a sua energia as suas metas para 2021. Lembre-se: aprendizado sem ação não muda nada, portanto, mãos à obra!

Raquel Ribeiro

Raquel Ribeiro é doutora em psicologia pela USP, terapeuta e instrutora oficial de ThetaHealing, certificada pelo Think (Thetahealing® Institute of Knowledge). É sócia do Aretê, que oferece cursos, atendimentos e vivências de ThetaHealing®.

