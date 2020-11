Último Mercúrio retrógrado de 2020 acaba nesta semana

Quando acaba Mercúrio retrógrado, o último de 2020? É nesta semana! O planeta da comunicação retoma o movimento direto na terça-feira (03). Dá pra comemorar? Nem tanto, afinal desde a semana passada Mercúrio faz uma quadratura (que sinaliza conflito) com Saturno (o planeta dos desafios, dos medos e das lições).

Importante lembrar Novembro é mês da última conjunção entre Júpiter e Plutão, que já ocorreu duas vezes em 2020. A primeira, no início de abril, esteve associada à expansão do Covid-19 no mundo inteiro; a segunda, em junho, sinalizou momento bastante tenso da pandemia; e a terceira chega junto com a segunda onda de Covid-19 na Europa. No âmbito individual, a conjunção pode favorecer as pessoas que estão empenhadas em transformações.

Confira aqui as previsões astrológicas para a primeira semana de novembro de 2020.

Até terça-feira (03) : a oposição Sol/Urano atua com mais força, que pode trazer muita agitação. Neste dia, Mercúrio retoma o movimento direto.

: a oposição Sol/Urano atua com mais força, que pode trazer muita agitação. Neste dia, Mercúrio retoma o movimento direto. Sexta-feira (06): Dia do aspecto exato da quadratura de Mercúrio com Saturno e pode ensejar momentos de lentidão no dia a dia. Tenha paciência.

Dia do aspecto exato da quadratura de Mercúrio com Saturno e pode ensejar momentos de lentidão no dia a dia. Tenha paciência. A partir de sábado (07) : oposição entre Vênus e Marte se estreita e pode simbolizar conflitos e perigos para mulheres. Sol está em harmonia com Netuno.

: oposição entre Vênus e Marte se estreita e pode simbolizar conflitos e perigos para mulheres. Sol está em harmonia com Netuno. Domingo (08): início da lua minguante.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare. E se você já quiser se preparar para o próximo ano, leia aqui as previsões para 2021.

Oposição Sol/Urano: abertura a coisas novas e radicalismo

A oposição Sol/Urano, que vem desde a quarta-feira da semana anterior (28), atua com mais força até a terça-feira (03), afastando-se depois. Esse movimento pode trazer agitação, inquietude, mas, igualmente, renovação e novas ideias.

Também fica associada a imprevistos, rupturas e potencial de radicalismo, como foram, na semana passada, o atentado à basílica de Nice, na França e a explosão em uma escola religiosa no Paquistão.

Ainda podemos ter reflexos de toda a agitação uraniana, o que também tem a ver com a fase lunar cheia, a mais excitável de todas, com a Lua minguante começando apenas no domingo (08).

Um dos significados da oposição é de imprevistos e inversão de expectativas. Importante lembrar que a eleição americana, a nação mais influente do mundo, ocorre durante esta oposição e debaixo de forte expectativa e tensão.

Acaba Mercúrio retrógrado; planeta está em tensão com Saturno

Mercúrio retrógrado acaba nesta terça-feira, depois de cerca de três semanas. Esse foi o último Mercúrio retrógrado de 2020 (o primeiro de 2021 ocorre em janeiro). Agora em movimento direto, fica mais fácil raciocinar também de forma mais direta e reduzir a tendência a indecisões.

Mercúrio retrógrado é também conhecido como uma época com mais imprevistos na Internet, sistemas e comunicações.

Todavia, Mercúrio retrógrado acaba, mas o planeta das comunicações ainda vai estar em tensão com Saturno, o que já vem desde a quarta-feira passada (28) e se estende até 10/11. O destaque é o dia exato desse aspecto: sexta-feira (06). Veja algumas possíveis manifestações:

lentidão em alguns assuntos, muitas vezes porque algo depende do outro;

surgimento de problemas práticos para resolver;

aumento de entraves no dia a dia;

tarefas mais chatas ou trabalhosas;

estar mais ocupado ou sobrecarregado no dia-a-dia;

doses de preocupação;

potencial de más notícias, estilo “balde de água fria”.

Além disso, como Mercúrio transita por Libra e pode fazer a gente pensar mais em questões de relacionamento e justiça. Como entender esses movimentos de Mercúrio na sua vida? Vale entender em que casa astrólogica está Mercúrio agora. As casas astrológicas representam áreas da nossa vida e a oposição de Mercúrio com Saturno e o trânsito do planeta por Libra pode tocar assuntos sobre a casa em que ele está no seu Horóscopo desse período.

No exemplo abaixo, a pessoa está com Mercúrio na Casa 2 agora. Ou seja, pode estar recebendo essa oposição nos temas sobre posses e segurança. Para ver em que casa Mercúrio está passando na sua vida agora veja seu Horóscopo Personalizado.

Vênus em oposição a Marte

Uma oposição entre Vênus em Libra e Marte retrógrado em Áries começa no sábado (07) e fica presente até o dia 11/11. Veja algumas possíveis manifestações:

No âmbito coletivo, pode haver mais propensão de conflitos entre gêneros, uma vez que Vênus e Marte regem, respectivamente, o feminino e o masculino. A fase pode ser mais perigosa para mulheres.

Potencial de conflitos, em especial por sentir que algo não está sendo justo, por achar que o outro está tendo uma postura egoísta.

Mais pessoas também podem agir de forma grosseira ou agressiva.

Chance de aumentos de gastos, seja por impulsividade ou pelo surgimento deles.

Certa divisão entre um lado que quer paz e outro que precisa se posicionar, um que quer ficar na preguiça, e outro em atividade.

Casais podem experimentar aumento de diferença de vontades por estes dias, como um querer mais agito e outro mais tranquilidade.

Nas paqueras, as pessoas envolvidas podem ter objetivos diferentes.

Possível aumento de energia sexual geral, mas também com potencial de excessos e distorções.

Sol em harmonia com Netuno

A partir de sábado (07), o Sol faz um aspecto harmonioso para Netuno, o que aumenta esperança, intuição, traz um pouco de sorte. Também ajuda a haver suavizações em situações que estejam mais tensas, desde que se busque ter uma visão mais ampla.

Pode haver aumento de conexão com o plano espiritual para quem meditar.

O tom das previsões para Novembro

Novembro é o mês da conjunção Júpiter/Plutão. No seu lado melhor, ajuda pessoas que estejam se empenhando em algo (a conjunção acontece em Capricórnio, que tem a ver com esse tema) possam realizar transformações, como mudar hábitos, retomar algum tipo de atividade física e assim por diante.

No âmbito coletivo, porém, o aspecto esteve associado aos aumentos de contaminações por Covid-19 na Europa e, nitidamente, com acirramento de conflitos religiosos, que podem prosseguir em novembro, dado a tensões de Vênus ao longo do mês.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

