O Sol é a Carta de Tarot de novembro de 2020

Na reta final do ano, encontramos a luz resplandecente do arcano O Sol como a carta de tarot de novembro de 2020. Esse arcano nos ilumina mostrando as coisas como elas são, indicando nossos limites e possibilidades, aquecendo nossos corações, permitindo a quem se sintonizar na sua frequência ter experiências de consciência do bem, alegria e puro amor a si mesmo e ao próximo.

A imagem do Arcano O Sol mostra duas crianças brincando num jardim cercado por um muro baixo com o sol brilhando no céu. A carta de tarot de novembro representa uma experiência de realização e felicidade, de paz interior, quando tudo está em ordem e harmonia.

O sol brilhando no céu é o bom tempo que nos convida para desfrutarmos o prazer de viver bem consigo mesmo, com o outro e com o mundo. É um bem-estar que vem fora e de dentro, é maior do que nós, simbolizando as condições favoráveis para sermos felizes.

O seu desequilíbrio é a luz que ofusca a visão, queima e apaga quem estiver a sua volta. A alegria inconveniente, fora de hora, o desprezo às normas e aos avisos de perigo, o egocentrismo e o elitismo.

Contextualizando a carta de tarot de novembro com a atualidade e fazendo uma leitura para a coletividade, temos a conclusão dos últimos meses de 2020, em que eventos significativos podem afetar o caos que estamos vivendo devido à pandemia do Covid-19.

Veja aqui as previsões coletivas do Tarot para o Amor, a Saúde, as Finanças e a Espiritualidade. Para saber as oportunidades e os desafios exclusivas para a sua vida, o Tarot Mensal traz interpretações para você nos próximos 30 dias. Jogue o Tarot Mensal aqui.

Tarot e o Amor em novembro

É hora de deixar o coração falar, de viver o prazer e buscar a alegria. A carta de tarot de novembro não fala de “encontrar o outro para ser feliz”, mas de um estado de plenitude e felicidade que aproxima de você as almas afins.

A luz do Sol poderá ser o remédio para a cura de dores e traumas do passado, a libertação de amarras afetivas e padrões aprisionantes através do entendimento e esclarecimento do que não conseguia ver, nem entender, até agora.

Existe possibilidade de bons relacionamentos acontecerem e de relacionamentos existentes melhorarem.

Para quem procura por um amor

Agora é hora de aparecer, de colocar em evidência, mostrar o seu melhor, sendo leve, alegre e aberto à vida e ao outro, pois há fortes chances de encontrar alguém bem bacana.

Mas, tente não olhar só para as outras pessoas procurando casamento. Olhe para si e tente reconhecer o melhor de você e cultivare alegria interna genuína. Isso será a chave para realizações afetivas.

Relacionamento em crise

Quem está em crise no relacionamento pode ter a a oportunidade de resolver problemas antigos e se resgatar, retomando a relação ou terminando sem conflito.

Casais que estão bem

Melhor ficarão. O arcano O Sol representa o reconhecimento e intensificação do amor.

Trabalho e Dinheiro em novembro, segundo o Tarot

No campo material há oportunidade de ter as finanças organizadas através da identificação das ações e fatores que levam à perda ou mantém dificuldades antigas. Portanto, organize suas finanças, respeite os limites do seu orçamento e aproveite essa fase para trazer saúde para sua vida financeira. Há possibilidade de ganhos em novembro.

Investimentos são favorecidos, desde que bem planejados e que tenham um bom investimento na sua divulgação. É para colocar a cara no sol, aparecer.

No trabalho, avista-se o fim de problemas antigos e a possibilidade de melhorias e promoções. Laços com pessoas boas se reforçam, o que gera crescimento e oportunidades. Para isso acontecer, é preciso entrar na sintonia do Sol.

Carta de Tarot de novembro e a pandemia

Esses três meses, representados pelos arcanos da Temperança (setembro), Imperatriz (outubro) e Sol (carta de tarot de novembro) formam uma narrativa que descreve o apaziguamento de uma crise, o tratamento de uma doença que permite o retorno à felicidade, afinal:

Temperança – cura, tratamento

Imperatriz – saúde

Sol – Alegria e vitalidade.

Se repararmos, o arcano de conclusão, que é o Sol, mostra crianças sem roupa, próximas e se tocando, num ambiente claro e limpo, ou seja, tudo o que mais se deseja no momento, a solução para os graves problemas que assolam o mundo.

Mas, temos de olhar para nossa realidade imediata. A pandemia não acabou.

O que vemos escrito nas cartas tem a dimensão da coletividade, portanto, estamos diante de uma mensagem que diz que eventos importantes que nos levarão a esse cenário ideal de saúde, felicidade e harmonia, mas só terão seus efeitos totais completos no futuro.

Nada é rápido. Por isso, é de extrema importância pensar e agir de forma responsável e sustentável, ou seja, tendo consciência (O Sol) das repercussões de nossas ações de hoje, no futuro.

As crianças do Arcano O Sol representam esse futuro. Continua sendo urgente mantermos os cuidados pessoais e com as outras pessoas. Previna-se. Higienize-se, use máscara, mantenha o distanciamento social, siga as recomendações das autoridades de saúde pública que, assim entraremos na sintonia do Sol e rumaremos na direção de um mundo melhor.

A carta de Tarot de novembro tem duplo significado no que diz respeito à pandemia. Por um lado, mostra que estamos mais perto de uma cura para a Covid-19. Por outro, O sol descreve a possibilidade de um movimento descuidado das pessoas em direção umas às outras, tocando-se e se aproximando, o que não é bom e pode levar a consequências desagradáveis.

O cansaço com esse tempo prolongado de cuidados rígidos, a reabertura dos espaços de lazer e a aproximação do verão poderão gerar uma falsa sensação de segurança, gerando aglomerações, mas como a luz do sol mostra tudo, a realidade irá se impor ao mais alienante delírio.

O Sol e a sociedade em novembro

Uma busca mais intensa pelo prazer é a tendência da tônica do mês, o que pode levar a mais aglomerações e suas consequências.

Então, é preciso ter consciência e responsabilidade nas escolhas durante o mês de novembro. Essa necessidade de alegria e bem-estar pode ser suprida se formos criativos e aproveitarmos o que estiver a nossa disposição e for seguro.

Agindo assim, será possível desfrutar a vida com prazer. Temas envolvendo o universo infantil, a criança e a educação tendem a ganhar destaque durante os próximos 30 dias. É um período propício para ações de conscientização dos limites necessários para a manutenção da saúde e da harmonia geral.

A educação e a saúde pública devem ter destaque nas discussões e tomadas de decisões dos governos. Em tempos de eleição, o frescor do Arcano O Sol indica que teremos estreias na política e mais candidatos voltados para o social.

Provavelmente, de forma discreta, inicia-se uma mudança na política, de forma geral, que tomara mais forma e corpo nos próximos anos. Continua a tendência a descobertas de situações ocultas, resolução ou andamento de investigações e conhecimento público de informações importantes, até então, escondidas.

Previsões do Tarot para a Saúde em novembro

Quando observamos o arcano O Sol e vemos as duas crianças é inevitável não pensarmos na autoestima, na relação com a nosso corpo, nossa autoimagem e a nossa vida. A energia desse momento solar potencializa tudo que diz respeito ao autocuidado e a busca de uma relação real e saudável consigo mesmo, livre da opressão de padrões estéticos que nos afastam do nosso melhor e da descoberta e consciência de nós mesmos e da nossa beleza.

Saúde física e psicoemocional e autocuidado é um bem pessoal que se reflete em nos rodeia e no nosso mundo. Se puder, busque terapia ou tente preencher, na medida do possível, a sua vida das coisas que gosta, que dão prazer. BRINQUE!

Busque a sua criança interior e abrace-a.

Segure a mão da sua criança interior e deixe que ela te mostre uma forma mais leve de viver.

Evite abusos e excessos.

Esteja consciente e respeite seus limites e o seu corpo.

O Sol e a Espiritualidade

A luz do sol é o remédio para o corpo e para a alma. Esse é um momento ímpar para o contato com a espiritualidade, seja através de sua religião ou da sua forma particular de se conectar com o divino. Em meio à crise mundial, há energia boa, de realização e proteção no ar. Sintonize-se com ela através das experiências de alegria e bem-estar, do contato com a sua criança interior.

A espiritualidade não está “no céu” e nem, exclusivamente, “dentro de nós”. Ela está em tudo, até nas pequenas coisas do dia-a-dia, nas mais banais. É nelas que você poderá encontrá-la e viver experiencias mágicas e transformadoras.

Preste atenção aos sinais à sua volta, abra-se para a vida e receba essa energia curadora, fortalecedora, próspera e feliz. Vamos voltar e observar as coisas de uma perspectiva mais ampla, como fizemos no começo e falar desse período favorável de três meses que se conclui agora?

A Temperança, no mês de setembro, mostra um anjo na Terra e se encontra ao lado do arcano do mês de outubro, que é a Imperatriz, a Mãe. Essas duas cartas ladeadas descrevem a imagem das Mães divinas, das Mães sagradas que olham e abençoam, com sua luz e o seu amor, seus filhos, ou seja, nós, que representados nas crianças que brincam no jardim da carta Sol.

A relação desses três arcanos mostra como esse momento é poderoso para espiritualidade, principalmente quando ele é vivido e acessado através da energia das mães divinas.

Isso nos diz que existe possibilidade de resolução de antigos conflitos familiares, de conseguir acolhimento após o abandono e quem reproduzir atitudes maternais e de cuidado com o próximo criará uma grande transformação na vida dessas pessoas e na própria vida, recebendo as melhores bençãos do divino.

Dicas da carta de Tarot de novembro

De forma segura, busque contato com a natureza, de preferência, nos dias de sol.

Pare, busque uma posição confortável olhe para o céu e sinta os raios do sol tocarem o seu corpo.

Entre em conexão com o mundo, sentindo a vida animar o seu corpo e agradeça a oportunidade de estar aqui.

O sol é a nossa maior fonte de luz e vitalidade, conecte-se com o astro e respire profundamente, várias vezes, no mínimo de três.

A medida que inspirar, imagine que o ar que entra no seu corpo traz os raios solares, a luz do sol, que corre pelas suas veias e se impregnando todo o seu corpo e a sua alma até sair pelos seus poros emanando um intenso brilho.

Sinta o chão nos seus pés e a energia das plantas, animais e minerais que formam a vida na terra, e deixe-a se juntar à energia solar que lhe preenche.

Agora, o Céu e a Terra estão em você e você é o Céu e a Terra. Sinta o bem-estar, agradeça ao sol e à Natureza, guardando essa energia em você.

Outra dica mais simples é acender uma vela para o seu anjo da guarda, ou os seus anjos, em casa, um dia por semana, durante o mês.

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

[email protected]