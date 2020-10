Previsões para a semana com oposição do Sol, Urano e Lua Cheia

Esta não é uma semana comum. A oposição do Sol, Urano e Lua ocorre no sábado, o que, na Astrologia, sugere previsão de reviravoltas e fatos inesperados, tanto na vida pessoal quanto no coletivo.

Este é o resumo das previsões astrológicas para a semana de 26 a 1 de novembro de 2020

Na terça-feira (27) : Mercúrio e Vênus ingressam em Libra, reforçando a busca por diálogo e entendimento, lazer, interação e beleza, temas do signo.

: Mercúrio e Vênus ingressam em Libra, reforçando a busca por diálogo e entendimento, lazer, interação e beleza, temas do signo. A partir de quarta-feira (28) : Mercúrio em quadratura com Saturno pode incomodar mais com empecilhos no dia a dia e com a possibilidade de surgirem tarefas mais chatas e trabalhosas. Começa também a oposição do Sol com Urano, o aspecto mais importante da semana , que pode trazer fluxo positivo de mudanças, mas também potencial de intolerância, rupturas e acidentes.

: Mercúrio em quadratura com Saturno pode incomodar mais com empecilhos no dia a dia e com a possibilidade de surgirem tarefas mais chatas e trabalhosas. Começa também a , que pode trazer fluxo positivo de mudanças, mas também potencial de intolerância, rupturas e acidentes. No sábado (31): dia de Lua cheia em aspecto exato com a oposição do Sol com Urano. Nas proximidades deste dia, podem ocorrer eventos que mexam com o âmbito político no nosso país ou nos Estados Unidos (ambos em pleitos eleitorais), bem como fenômenos da natureza imprevisíveis e com efeitos destruidores em vários países, com altas chances, inclusive, de ocorrerem também no Brasil.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare.

Mercúrio e Vênus em Libra no início da semana

Mercúrio passa por Libra pela segunda vez em 2020. Isso ocorre por causa da retrogradação do planeta (que vai até 03/11). Depois, é Escorpião que recebe Mercúrio pela segunda vez no ano. Mercúrio em Libra ocorre no mesmo dia que Vênus sai de Virgem e também entra em Libra. Entenda cada um desses movimentos:

Mercúrio retrógrado em Libra

Mercúrio está retrógrado e, por isso, troca Escorpião por Libra na terça-feira (27) até 10/11. Mercúrio em Escorpião é mais intenso e contundente do que em Libra. Mercúrio em Libra pode suavizar essa intensidade, já que este é o signo da diplomacia e do pensamento mais racional.

Contudo, pode haver aumento da indecisão, já que o plano racional nem sempre dá conta de tudo. Do lado positivo, fomenta o pensamento mais moderado e o diálogo. Em um momento em que o Céu vai tender à radicalização, como ficou claro no tópico anterior, isto pode ter suas vantagens.

Para entender Mercúrio em Libra na sua vida, veja onde o planeta estará no seu Horóscopo quando voltar à Libra. Você poderá sentir as características desse signo no planeta da comunicação na área representada pela casa astrológica em que Mercúrio estiver. Para isso, acesse gratuitamente seu Horóscopo Personalizado e procure pela casa em que Mercúrio estará, como no exemplo da imagem abaixo:

Mercúrio em quadratura com Saturno na quarta

Mercúrio começa uma quadratura com Saturno na quarta-feira (28), que se estende até a sexta-feira (06) da semana que vem. Prepare-se para:

potencial de aumento de preocupações

possibilidade maior de problemas práticos para resolver

aumento de entraves no dia a dia

tarefas mais chatas ou trabalhosas

revisão de tarefas que já foram feitas no passado

sentir que seu dia a dia fica mais ocupado ou sobrecarregado

Vênus em Libra e em bom aspecto com Saturno

Até terça-feira (27), Vênus em bom aspecto com Saturno pode trazer maturidade para as relações, o que é ótimo, pois ajuda a lidar melhor com situações de diferenças. Positivo para reforçar laços de amizade e outros vínculos. Bom senso para compras e finanças.

Vênus troca Virgem por Libra na terça e fica neste signo até 21/11. Vênus em Libra costuma ser uma época muito aberta para as relações e parcerias, sejam as sociais ou as afetivas. Todavia, nesta passagem em 2020, Vênus vai fazer várias tensões a partir de meados de 07/11.

Para entender as impactos que os aspectos de Vênus podem ter na sua vida, confira em qual a área da vida que o planeta do amor e das relações está agora. É essa área que as previsões do planeta podem ser mais fortes para você. Para isso, veja seu Horóscopo no Personare. Abaixo, veja um exemplo de como aparecerá:

Com Vênus em Libra, podemos dizer que nesta semana ainda temos condições de aproveitar melhor os benefícios deste planeta que tende à beleza, à motivação por harmonia e traz traquejo social e simpatia.

O momento é muito bom para paquerar e para dar mais gás nos relacionamentos afetivos existentes. E também para conquistar aquele cliente com seu atendimento mais gentil.

Oposição do Sol, Urano e Lua: aspecto mais marcante da semana

A oposição do Sol com Urano é o aspecto mais importante desta semana. Esse movimento astrológico se torna mais presente a partir de quarta-feira (28) e atua até a terça-feira da semana seguinte (03).

E sábado é o dia exato da oposição do Sol com Urano, que coincidem com a Lua Cheia – que está c onjunta a Urano e, ambos, portanto, exatamento opostos ao Sol. E o que isso significa?

A configuração por si só já é suficientemente marcante, mas no mapa do Brasil vai ocupar lugar de destaque, com o Sol conjunto ao Meio-do-Céu, ponto relacionado a governantes e dirigentes, e a Lua e Urano conjuntos ao Fundo-do-Céu, que rege as bases do país, o solo brasileiro e o povo.

Há possibilidade de eventos surpreendentes começarem próximos ao dia 31 que podem envolver algum tipo de turbulência, reviravolta ou escândalos políticos. Também não se descarta fenômenos da natureza com potencial de destruição, como fortes chuvas que podem atingir fortemente a agricultura.

Entenda as possibilidades positivas e de tensão que a oposição de Sol com Urano e Lua pode trazer:

Forte impulso para mudanças, com ideias novas. Aproveite os insigths que podem vir, com ideias originais, novos ventos e direções!

Quem se sente oprimido pode dar uma virada e se libertar de algo que não satisfaz mais. Se for o seu caso, apenas observe se tem como bancar. Exemplo: se quer pedir demissão ou terminar um relacionamento, analise antes como lidar com o período seguinte.

Apesar de haver facilitação para mudanças com esse aspecto, a oposição de Sol com Urano e Lua não é boa para impulsividade ou para criar turbulências à toa.

Agitação pode aumentar aquela sensação de “jogar coisas para o alto”. Tente canalizar esta agitação para atividades físicas e para ter momentos com um pouco de liberdade. Isso pode ser uma boa pedida.

Aqui vale entender a casa astrológica em que o Sol está no seu Horóscopo Personalizado. Você pode ver gratuitamente aqui. No exemplo abaixo, a pessoal poderá sentir mais as previsões na sua Casa 1, que trata da maneira como a pessoa se expressa:

No coletivo, a semana e o início da próxima prometem ser agitadas, com propensão maior a protestos, manifestações, rebeldia.

Também há maior possibilidade de fenômenos da natureza como ressacas intensas, vendavais, tempestades, ciclones, furacões.

Também podem acontecer fatos inesperados e que choquem coletivamente. Importante lembrar que a conjunção vai estar presente no dia das eleições americanas.

Alta propensão a rupturas, seja de sociedades, relacionamentos ou parcerias. Sabendo disso, se algo já vem tenso em uma parceria, não é momento de pressionar, a menos que você tenha se preparado para uma ruptura ou desejando que isso ocorra.

Chance de acontecimentos imprevistos para outras pessoas ou vindo de outras pessoas. Por exemplo, algúem pode te surpreender com algo que você considere negativo, mas também propor uma mudança na qual você não tinha pensado e que pode ser positiva.

Potencial maior de acidentes, enfartos, derrames, emergências e falecimentos inesperados.

Maior propensão a problemas elétricos, como ficar sem luz. Essa previsão de soma a outros fatores no Céu que propiciam imprevisibilidade no cotidiano.

Ciclos macros do final de 2020

Júpiter faz sextil com Netuno em outubro, falando da necessidade da manutenção da fé e esperança.

Júpiter também apertou a conjunção com Plutão em 20/10 e vai até 01/12, com o aspecto exato em 12/11.

Conforme explicado no artigo de previsões gerais de 2020, a conjunção pode indicar grandes crises, mas também expansão de alguns segmentos e atividades. Possivelmente pode sinalizar a última grande expansão do coronavírus (o aumento de casos na Europa tem ocorrido nesse período).

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]