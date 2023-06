Vênus em Sagitário traz mais liberdade e expansão para o Amor

É tempo de Vênus em Sagitário! Das 17h24min do dia 1 de novembro até o dia 25, o planeta do amor estará em trânsito no signo. Neste signo, o planeta sai das águas obscuras, intensas e turbulentas de Escorpião para neste signo de fogo cuja energia predominante é a da liberdade, expansão e significado.

Assim, a vibe rondando relacionamentos, autoestima e finanças muda consideravelmente.

Não me entenda mal, Sagitário também é intenso, como todo signo de fogo. No entanto, ele não é possessivo nem obcecado, como pode ocorrer em alguns casos com Escorpião.

E enquanto o foco de Escorpião é a intimidade com uma pessoa específica, em Sagitário o amor é mais universal.

Vênus em Sagitário e Mercúrio retrógrado

Sagitário adora aventuras (sejam românticas, intelectuais ou espirituais), mas a sua abordagem à vida como um todo, e ao amor especificamente, é pautada em uma sinceridade que é similar sincericídio ariano. Sagitário não o faz por agir sem pensar, como Áries, mas sim porque acredita que onde não há verdade, não resta nada de valor.

Neste sentido, a entrada de Vênus em Sagitário se alinha bem a retrogradação de Mercúrio, que também está buscando a verdade por trás das palavras, desejos e sentimentos comunicados.

Sagitário se alinha a esta busca mercurial, que estará em curso até o dia 20. No entanto, em seu lado negativo, Mercúrio retrógrado dificulta que comuniquemos claramente a leveza, crescimento e liberdade que buscamos para as nossas relações amorosas e comerciais. As coisas fluem melhores depois do dia 20, quando Mercúrio fica direto.

Vênus em Sagitário é tempo de explorar novas possibilidade

Com Vênus em Sagitário não teremos a complexidade e a profundidade escorpiônica, mas temos compromisso com um ideal e com a exploração de novas possibilidades. Sagitário rege ambição, objetivos, sonhos, visões, observações e percepções.

Então, olhamos para o horizonte e vemos o quanto de crescimento e expansão ainda é possível, o que nos motiva a ir mais adiante, a dar o próximo passo, a correr aquele risco.

Assim,com Vênus em Sagitário, nosso maior compromisso é com a incansável exploração de possibilidades. E é assim mesmo que tem que ser. Mas fique atento até o dia 20, porque até lá, podemos estimar mal opções e possibilidades. Atenção!

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos.

info@marciafervienza.com