Emagrecer com saúde: use ThetaHealing e Aromaterapia

Na processo de emagrecimento há crenças muito comuns que podem atrapalhar quem quer e quem precisa perder peso. “Não consigo ficar sem doce”, “Fazer dieta é difícil”, “Passei a vida toda fazendo dieta, mas não emagreço” e “Na TPM eu como mais doces e por isso me saboto” são crenças que não apenas limitam as pessoas, mas também fazem com que muita gente procure remédio para emagrecer. Mas e se o tratamento passasse pela identificação das crenças que sustentam a dificuldade em emagrecer e por potencializar tratamentos que trazem mais equilíbrio à vida.

Tive a oportunidade de conhecer a Priscila Monomi, Nutricionista e Thetahealer, que trabalha com foco nas emoções, associando essa técnica a mudanças alimentares de o sistema de crenças de cada pessoa. Ela ajuda pessoas a se alimentarem de forma saudável, sem restrições, trazendo a cura de dentro para fora e autonomia para o paciente. Já imaginou emagrecer sem excluir alimentos da sua dieta? Isso seria bom, não?

“Crença é tudo aquilo que seu sistema tem a convicção de que algo é verdadeiro e certo, pode ser baseada em quatro níveis: histórico, genético, primário e de alma. As crenças podem estar em seu sistema de forma consciente ou inconsciente”, diz Priscila.

Emagrecer com saúde é olhar para dentro de si mesmo

No seu trabalho, a nutricionista sempre identificou muitos bloqueios em relação a melhora dos hábitos alimentares dos pacientes que a procuravam. Por esse motivo, ela estudou mais a fundo como ajudá-los de uma forma mais holística, através do ThetaHealing, que é uma técnica de cura energética que identifica crenças que estão impedindo de conquistar o que deseja.

Olhando para as crenças limitantes com profundidade, o Thetahealing explica que pode haver relação entre o comer compulsivo, o excesso de peso, a baixa autoestima e o estar protegido, como se o excesso de peso trouxesse algum benefício.

Essas crenças podem não permitir que a pessoa chame atenção (lembrando que toda crença é instalada no sistema como forma de proteção) para o que pode ter ocorrido na vida do paciente. Por exemplo, algum caso de abuso na infância ou excesso de cobrança ou mesmo de forma inconsciente a criança querendo chamar atenção dos pais. Tudo isso pode resultar no não emagrecimento, que pode gerar alguns transtornos e compulsões alimentares.

Existem diversos comandos – como limpeza energética, ressignificação de crenças limitantes, instalação de novos sentimentos – que podem ajudar no processo nutricional de perda de peso.

Além de identificar as crenças que sustentam a dificuldade no emagrecimento, conciliar o tratamento com Aromaterapia com os óleos essenciais pode potencializar os resultados positivos e ajudar a pessoa no controle de suas emoções, trazendo mais equilíbrio e entendimento dos seus problemas.

Por meio de uma anamnese, do entendimento dos problemas e da avaliação a partir da nutrição e do Thetahealing – que a Priscila faz -, conseguimos observar comportamentos e emoções que podem provocar autoproteção e vergonha de expor o corpo. Esse processo também ajuda a identificar que isso pode ter sido fruto de algo negativo na infância por exemplo.

Lavanda para emagrecer com saúde

Gosto muito de usar a lavanda nesse primeiro contato, pois ajuda na limpeza das emoções, equilibrando e desinflamando, isso nos traz a base para iniciar um tratamento. O uso da lavanda durante o primeiro mês do tratamento ajuda nesse processo de limpeza e equilíbrio.

Em um segundo momento olhamos para a causa do problema, se o excesso de alimentação é por ansiedade, buscamos o foco do problema, de onde vem essa ansiedade e porque ela está tão recorrente nessa fase da vida que não consegue olhar para você e ter autocuidado e se alimentar melhor? Ou ainda se a causa é um trauma que gerou a compulsão alimentar, ou ainda uma perda significativa que faz a pessoa comer em excesso para compensar essa perda? Todas essas questões são avaliadas dentro de uma consulta de Aromaterapia de forma individualizada, pois cada pessoa é única.

Para exemplificar, podemos trabalhar com cítricos para ansiedade que são excelentes e utilizar mais um óleo essencial que vai trabalhar algum dos padrões identificados anteriormente. O óleo essencial de patchouly, por exemplo, trabalha quebra de padrões de comportamento. Ele pode ser usado em algum momento, respeitando sempre as contra indicações de cada óleo e a aceitação do paciente.

Abaixo algumas informações sobre alguns óleos essenciais e seu uso de forma correta:

Consulte sempre um(a) Nutricionista e um(a) Aromaterapeuta para te auxiliar no seu processo de emagrecimento saudável. Seguir dieta sem orientação ou usar a Aromaterapia de forma errada podem te prejudicar ao invés de te ajudar.

O artigo contou com a colaboração de Priscila Monomi, Nutricionista e Theta Healer. Seus contatos são (11)99879-2325 (WhatsApp) e @priscila.monominutri (Instagram).

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com