Mercúrio e Vênus em Libra e a chance de conquistar objetivos

É tempo de Vênus em Libra. E de Mercúrio também! No dia 14 de setembro, os planetas da comunicação (Mercúrio) e dos relacionamentos (Vênus) entram no signo da diplomacia (Libra) e isso nos indica um momento onde o valor de quem conhecemos e como vendemos nossas ideias vai aumentar muito. Vênus rege Libra, portanto, até 8 de outubro, a energia será de busca de equilíbrio, meio-termo e orientada aos relacionamentos.

Durante esse período, as chances de alcançarmos os nossos objetivos aumentam significativamente se entendermos que é mais fácil fazer concessões e encontrar um meio termo do que insistir que as coisas sejam exclusivamente da nossa maneira.

O atual céu astrológico da entrada de Vênus em Libra neste ano indica a possibilidade de conversas dolorosas e de situações que expõem aquilo que preferíamos não ver nem saber. Pode ser que as nossas tentativas de nos conectarmos e de vermos refletido no outro o amor e a harmonia que desejamos acabem revelando, na verdade, dores e feridas. E isso vai mexer com a nossa segurança e autoestima.

Outros aspectos ocorrerão durante o período, como a quadratura entre Mercúrio e Saturno no dia 22/9, entre Vênus e Saturno no dia 25, entre Mercúrio e Plutão no dia 26 e entre Vênus e Plutão no dia 30. Nesses dias, pode ser mais difícil negociar aquilo que desejamos, seja porque existem regras claras a respeito do que é possível e do que não é possível (Saturno), seja porque figuras de autoridade estão se colocando em seu caminho e se opondo as suas propostas e ideias (Plutão).

Será preciso muito mais do que um bom papo para contornar a situação nesses dias. Logo, aqui é melhor evitar qualquer tipo de negociação ou conversa, a menos que a ideia seja revelar o que está por trás dos obstáculos que se colocam para você. Mercúrio-Plutão nos torna ótimos investigadores e nos fazem descobrir até as coisas que não queremos. Com Vênus-Plutão, a verdade vai doer. Só é preciso tomar cuidado com compulsões amorosas e relacionamentos abusivos nesse período porque a necessidade de exercer controle sobre o outro pode ser grande – e a tendência de tentarem nos manipular também. Fique atento!

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos.

info@marciafervienza.com