Menopausa e Aromaterapia: potencialize os aspectos positivos dessa fase

O tabu e a falta de informação em torno da menopausa são tão grandes que as dicas sobre essa fase da vida da mulher costumam ser focadas em eliminar do dia a dia tudo que diz respeito a este ciclo, como se fosse possível fazer com que a pessoa esquecesse ou tirasse por completo algo tão marcante. Essa fase pode ser um momento extremamente proveitoso na vida da mulher.

Apesar de algumas mulheres não se conformarem com as transformações trazidas por esta nova fase, é importante ter consciência de que a menopausa é mais um ciclo feminino, que pode e deve ser aproveitado.

Do ponto de vista físico, representa que o corpo não pode mais gerar filhos. No entanto, do ponto de vista holístico, todos os ciclos da mulher nos levam a uma maior conexão com nossa essência, ajudam a entender questões físicas e emocionais e trabalham nosso autoconhecimento.

A menopausa não poderia ser diferente, pois ela também é mais um ciclo na vida da mulher. Apesar da menopausa ter um viés negativo, é um ciclo de transformação, trazendo esse desabrochar profundo de sabedoria e poder, e ainda uma fase de libertação, onde a mulher amadurece suas emoções e se torna livre para expressá-las.

Quando falo de libertação algumas pessoas podem pensar que é o fim de menstruar ou ainda sangrar (o que não deixa de ser uma limpeza de excessos), e muitas pensam como isso é libertador, exatamente isso, só que agora ela tem o dever de se auto-observar ainda mais e identificar o que vem carregando de lixos na sua vida e como vai se libertar de tudo isso, através da maturidade, da sabedoria e do seu poder. É tudo tão mágico que muda e você se percebe outra mulher. O que antes parecia um processo difícil e se arrastava por anos, se resolve em pouco tempo.

A primeira menstruação

Para entender melhor o que quero dizer, vamos voltar um pouco no tempo e falar da sua menarca, ou seja, a primeira menstruação. A descida do primeiro sangue na vida de uma mulher simboliza um ritual de passagem, logo pensamos da infância para a adolescência, mas é mais do que isso.

O sangue é ligado à fertilidade e isso a torna mulher que agora assume o comando da sua vida, e é quando seu corpo sinaliza de que agora ele é capaz de gerar vida. Do ponto de vista holístico, o significado é que cada ciclo representa um momento especial.

Quando a mulher começa a compreender esses ciclos desde cedo e aceita “sangrar”, entendendo suas fases e ciclos, ela consegue compreender o que ela sente no físico e no emocional. Isso facilita a sua conexão como mulher.

Quando me veio este tema em mente, lembrei da música da Rita Lee: “mulher é bicho esquisito, todo mês sangra”. Isso simboliza a imagem que muita gente tem da menstruação, já que boa parte vê seu próprio sangue com aversão ou incômodo.

E a dificuldade em lidar com as transformações causadas pela menopausa começa bem antes desta fase chegar, já que grande parte das mulheres não têm consciência que nosso ciclo menstrual tem relação direta com nossa personalidade, físico e emoções.

Quando não nos conectamos com a menstruação, não nos conhecemos, não sabemos o quanto somos fortes e capazes de realizar tudo o que imaginamos e sonhamos. Não é à toa que dizem que mulheres são cíclicas.

Passamos, ao longo de todo mês, por quatro fases diferentes: pré-menstrual, menstrual, pré-ovular e período fértil. Cada uma dessas fases representa uma predisposição diferente em nossas personalidades.

Miranda Gray, autora, professora e iniciadora da Benção Mundial do Útero, nomeia essas fases da seguinte forma no livro “Descubra as Deusas dentro de você”: Anciã, Feiticeira, Mãe e Donzela. O significado de cada uma é o seguinte:

Mulher Anciã (fase menstrual do 1⁰ ao 6⁰ dia): representa equilíbrio das energias e sabedoria; Mulher Donzela (fase pré-ovulatória do 7⁰ ao 13⁰ dia): dinamismo e autoconfiança; Mulher Mãe (fase ovulatória do 14⁰ ao 20⁰ dia): irradia energia e amor, fase mais produtiva e criativa; Mulher Feiticeira (fase pré-menstrual do 21⁰ até o sangramento): representa introspecção e intuição.

Durante nosso ciclo de 28 dias, nós vivemos cada uma dessas mulheres e durante a pré-menopausa e menopausa, através da auto-observação podemos sentir também o que cada um dos ciclos acima nos traz e representa, aqui então começa uma nova conexão com você mesma, mais intensa, sábia e madura.

Menopausa pode ser apoiada pela Aromaterapia

Uma vez que tomamos consciência que todas as fases dos ciclos femininos têm uma razão de ser, conseguimos tirar proveito delas. E isso inclui, claro, a menopausa. A aromaterapia é uma das ferramentas que pode nos ajudar nessa fase da vida.

Os óleos essenciais conseguem aguçar nossa percepção, para que saibamos enxergar as oportunidades trazidas por um novo ciclo, como a menopausa. No entanto, cada mulher tem suas especificidades e sintomas diversos, por isso o tratamento precisa ser personalizado.

Algumas dicas gerais sobre óleos que podem ajudar nesse processo:

Óleo essencial de Lavanda

A irritabilidade é um dos sintomas causados pela menopausa e pode nos despertar para o autoconhecimento. Afinal, este sentimento sinaliza o tipo de conflito que trazemos em nosso interior, muitas vezes acumulado por anos, e nos faz questionar e finalmente entender a fonte de toda irritação. Nesse sentido, o óleo essencial de Lavanda por trazer equilíbrio e ajudar nessa questão, sinalizando o que está de errado.

Óleo essencial de Gerânio

A menopausa traz desconfortos físicos como ressecamento de pele e cabelos, ansiedade e variação de humor. Neste caso, você pode fazer uso do óleo essencial de Gerânio, que é um hormon-like, ou seja, regula nossas taxas hormonais. Lembrando que não é toda mulher que pode fazer uso do gerânio, em caso de dúvidas consulte sempre um aromaterapeuta.

Óleo essencial de Ylang Ylang

Muitas mulheres se queixam que não têm vontade mais de olhar para si, ou seja, a autoestima está baixa. Para resgatar a autoconfiança, o óleo essencial de Ylang Ylang pode dar a chance de quebrar alguns padrões de beleza enraizados, e ele também ajuda no aumento da libido, por ser um óleo afrodisíaco. Também deve ser usado com parcimônia, pois tem contraindicações. Na dúvida, a consulta com o aromaterapeuta é muito importante.

Óleos essenciais cítricos: Laranja e Bergamota

E para resgatar a alegria temos os cítricos que sempre são bem-vindos, como a laranja e a bergamota. Eles trazem à tona o bem estar, o bom humor e a leveza que os cítricos trazem, além de ajudar muito nos estados depressivos, muito comum em algumas mulheres nessa fase. Lembrando que cítricos são fotossensíveis e devem ser evitados se for se expor ao sol.

Como disse, cada mulher é única e existem outros óleos essenciais que podem nos auxiliar nessa fase. Por isso, é essencial consultar um aromaterapeuta, que é o profissional mais indicado a te orientar no uso dos óleos essenciais.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com