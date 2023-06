Água solarizada para desfazer crenças limitantes

Você sabia que é possível utilizar água no processo de liberação de crenças limitantes? A água é um espelho capaz de mostrar aquilo que não podemos ver. Ou seja, ela capta todos os nossos sentimentos, atitudes, pensamentos, assim como tudo o que falamos, lemos e ouvimos. Se nosso corpo é composto por pelo menos 60% de água, o que essa água está captando: informações positivas ou negativas?

Associado à água, a luz do sol tem efeito purificador, energizante, capaz de ajudar o corpo a se reequilibrar e revitalizar.A água solarizada recebe os raios solares através do vidro azul, o que altera as propriedades químicas, físicas e biológicas da água. Como benefício, temos: melhor hidratação, pensamentos mais claros e liberação de emoções.

Ao utilizar a água solarizada, você magnetiza a sua água interna com informações positivas e muita energia, ajudando a libertar-se de padrões de autossabotagem.

Utilize a água solarizada a seu favor

Para potencializar os benefícios desta água solarizada é recomendado aplicar, em paralelo, a técnica do pesquisador japonês Massaru Emoto. Por meio experimentos científicos, ele comprovou que as moléculas de água se transformam e reagem de acordo com as palavras que elas recebem.

As palavras boas transformam a água em algo lindo como um cristal e as palavras ruins transformam a água em algo feio e horrível como uma gosma nojenta. Ele comprovou que as palavras podem ter muita influência também no nosso corpo.

Tanto no Ho’oponopono, prática havaiana antiga de cura, quanto nos experimentos realizados pelo japonês Massaru Emoto, recomendam-se práticas envolvendo a água.

Beber a água com a energia do sol e das palavras ativa o coração e a mente. Proporciona bem-estar, disposição e coragem de dizer o que se sente, além de promover mais força para alcançar seus objetivos.

Como fazer a água solarizada potencializada

Você precisará de uma garrafa de vidro azul – essa cor acalma e traz a verdade mais elevada do seu ser. Se não tiver azul, pode utilizar uma garrafa de vidro transparente, basta envolvê-la em papel celofane da mesma cor.

Coloque água filtrada na garrafa. Depois, você pode escrever em um papel a palavra potencializadora (amor, por exemplo) e colar o papel na garrafa. Deixe a garrafa 20 minutos no sol se o dia estiver claro e 40 minutos se o dia estiver nublado; A garrafa deve ser deixada sem tampa. Mas você pode colocar um paninho na boca da garrafa para não entrar poeira ou sujeira; Enquanto espera a água receber a energia do sol, escreva na garrafa palavras elevadas, como: amor, gratidão, abundância e prosperidade, e coloque um mantra para tocar.

Como usar a água solarizada

Veja de quais formas você pode usar a água solarizada:

Tomar a água; Borrifar no ambiente; Utilizar para fazer banho de limpeza; Misturar na água que você usa para cozinhar sua comida.

Tendo recebido informação da luz do sol, da cor azul e da palavra positiva, a água poderá ajudar a se desfazer de crenças limitantes. A água interna do seu corpo será purificada. Deve ser usada sempre que possível no seu dia a dia.

O ideal é tomar dois ou mais copos da água solarizada por dia. Guarde na geladeira por até uma semana e sinta os benefícios no seu corpo e mente.

Aproveite e faça quantas vezes quiser até considerar que está mais seguro e feliz.

+ Quer entender melhor sua personalidade? Leia no seu Mapa Astral o significado da combinação do seu signo com o seu ascendente.

+ Sensibilidade e humildade em evidência: o sol está no Signo de Peixes.

+ Lua Nova em Aquário: momento de valorizar amizades e romper padrões.

+ 2019 – Ano do Porco: Veja dicas do Feng Shui para o Ano novo Chinês.

Natália Torchio

Terapeuta holística. Atua com constelação Familiar, Thetahealing, Terapia Floral e Reiki presencialmente em Pinheiros, São Paulo, e online, via Skype.

ntorchio@gmail.com