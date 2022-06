Mindful Eating: corpo sinaliza necessidade por certos nutrientes

Já imaginou suas células com fome? Sim, a fome das células, que também pode ser chamada de fome do corpo, é um tipo de fome física, na qual o corpo solicita nutrientes para poder funcionar. Cada pessoa sente e percebe de uma forma. Vou lhe dar alguns exemplos: irritabilidade, mau humor, baixa concentração, dor de cabeça, náusea, cansaço, entre outros sinais.

Essas são as formas do corpo demonstrar a fome das células, quando essas já estão com muita fome.

Essa fome é a base para desenvolver o Mindful Eating, ou seja, comer com atenção plena, pois ouvimos essa voz interna sobre o que comer. É conhecer a cada dia um pouco mais de nossa sabedoria interna.

Crenças e padrões influenciam na escuta do próprio corpo

Quando crianças, ouvíamos essa fome e isso nos auxiliava a escolher o que comer, quanto comer e quando parar de comer. Ao crescer vamos recebendo muitas informações de fontes variadas.

Desde hábitos familiares, até ler nas bancas sobre o que devemos ou não comer, ouvir dos médicos, propagandas, se influenciar pelas redes sociais.

Com isso, criamos algumas crenças e padrões, que podem impactar diretamente nesta escuta do corpo e nos deixar confusos sobre o que comer.

E como podemos aprender a ouvir a fome das células? Notando os sinais que o corpo apresenta!

No texto da Fome do Estômago perguntei como você percebia que estava com essa fome. Você pode ter lembrado de sentir um vazio na barriga, ou ouvir o ronco do estômago, por exemplo.

Mindful eating: use a sua sabedoria interna

É interessante começar a notar que sinais se apresentam a cada vez, pois variam a cada refeição do seu dia. Pare um momento antes das refeições e note como você percebe esses sinais.

Por exemplo, todos os dias antes do almoço sente dor de cabeça? O que pode fazer para não precisar chegar nesse ponto antes de comer? Como pode ouvir mais seu corpo? Quais outros sinais ele te mostra?

Conhecer as sensações do corpo nos ajuda a nos familiarizar com ele. Isso faz com que você escolha de acordo com sua sabedoria interna.

Durante a refeição pare e note como aquelas sensações iniciais estão. Já mudaram? Perceber essa mudança nas sensações é importante para notar como oscila e funciona seu ciclo.

Fome das células pode variar de acordo com estações do ano

Uma outra forma de notar a fome das células é na variedade das estações. No verão buscamos comer e beber comidas mais frescas, que refresquem o corpo.

Já no outono e inverno, quando começa a esfriar, preferimos alimentos que nos aquecem e também é comum que sejam mais calóricos, pois precisamos de mais energia para esquentar o corpo.

Dependendo da região do Brasil, essa variação de temperatura é menor e podemos sentir menos essa oscilação.

Tomar uma sopa quentinha de legumes ou um chocolate quente é melhor no verão de 40° ou no inverno com 10°? Tem diferença?

Essa é uma fome para ir se familiarizando aos poucos e conhecendo sua sabedoria interna. A cada refeição ou parada para um lanchinho, note as sensações que seu corpo lhe apresenta para escolher comer. É uma prática de parar por um momento e notar as sensações físicas.

Vamos praticar?

Luiza Camargo Mendes

Psicóloga, instrutora de Mindfulness e Mindful Eating, praticante de meditação e yoga, que encontrou no Mindful Eating um grande significado para sua atuação.

contato@luizacamargo.com.br