Terapia online: Comece agora a sua transformação

Quando a vida parece sem esperança e sentimos o medo dominar, é um alerta de que precisamos tomar uma atitude para virar jogo. Um amigo é sempre bem-vindo, mas, às vezes, é preciso ir mais fundo. A terapia online pode ser um caminho para mergulhar dentro de si e transformar sentimentos negativos, limpar mágoas e curar traumas.

Frequentemente, não é tão simples encontrar um bom profissional para atendimento presencial. Disponibilidade de tempo, distância física e até mesmo o custo da consulta não colaboram para dar o primeiro passo em busca de dias melhores.

Nesse sentido, a terapia online funciona de maneira a te auxiliar nessa jornada do autoconhecimento ao bem-viver da forma mais acolhedora possível. Embora possam haver dúvidas sobre como fazer terapia online

Desse modo, pensando em você, nós desenvolvemos consultas online com especialistas de diversas áreas. Confira!

Amor: transforme a sua fraqueza em uma fortaleza

Dedique alguns minutos para refletir sobre a sua vida amorosa. Como está o seu relacionamento? Se está solteiro(a) no momento, pense nas suas relações anteriores. Você consegue identificar a raiz das situações negativas? Todo problema é uma oportunidade de transformação,

mas nem sempre conseguimos enxergar o que está causando o desconforto em nossas relações.

Para a terapeuta Ceci Akamatsu, reconhecer o conjunto de dores e medos que ficam registrados em nosso interior (eu machucado) é o primeiro passo para compreender as questões emocionais e, a partir daí, trabalhar a cura para harmonizar a vida afetiva. A consulta online começa com uma conversa e, em seguida, é feito um trabalho energético direcionado para identificar e tratar os principais desequilíbrios que estão prejudicando a vida amorosa.

Medos e pensamentos negativos: livre-se deles

Concentre-se numa área de sua vida e observe se existe algum padrão que se repete com frequência. Você consegue identificar seus hábitos e pensamentos negativos? Comportamentos repetitivos que dificultam suas realizações pessoais podem e devem ser curados.

Com base em técnicas holísticas, Regina Restelli conduz a consulta online para transformar os medos e pensamentos negativos, abrindo caminho para novas conquistas. Como uma radiografia do que está em desequilíbrio e precisa ser harmonizado, a consulta visa restaurar a sua disposição e desbloquear emoções que estão impedindo suas realizações.

Autoestima: em busca de bem-estar e qualidade de vida

Você sabia que desequilíbrios energéticos podem afetar o seu bem-estar? Reflita sobre a sua rotina. Como você se sente ao acordar? Ao se olhar no espelho, você se sente feliz? Quais são os objetivos que movem a sua vida no momento? Na consulta online, a terapeuta Simone Kobayashi identifica bloqueios físicos, emocionais ou mentais e ajuda a restaurar o seu equilíbrio através da Terapia Floral e técnicas de harmonização com cristais.

Após o mapeamento dos campos energético, emocional, mental e físico, são utilizadas técnicas holísticas para desbloquear áreas pessoais estagnadas, densas ou negativadas. Durante a sessão, a terapeuta fará perguntas para entender e analisar os pontos de conflito que afetam energeticamente o seu campo e suas reações desencadeadoras. Com o suporte de florais, técnicas de visualização criativa e mandalas, o campo será alterado para uma maior capacidade de bem-estar e equilíbrio.

Bloqueios emocionais: aprenda a superar os seus e se abra para a vida

Você sente que de alguma forma está bloqueado(a) nas suas relações e na vida? Pode ser que você esteja repetindo padrões limitantes inconscientes presentes em você.

Nessa consulta online exclusiva com a terapeuta Andressa Jordão, ela te ajuda a identificar as causas de bloqueios emocionais energéticos e padrões repetitivos que impedem você de se conectar com a sua própria essência. O tratamento resulta em um aumento da frequência vibracional, trazendo bem-estar e paz interior.

Andressa Jordão possui mais de 15 anos de experiência em terapias holísticas e acredita na cura da saúde integral por meio de terapias que promovem equilíbrio físico, mental e emocional. É formada em Reiki, Terapia Multidimensional, ThetaHealing e Barras de Access.

Ayurveda: use esta sabedoria indiana a seu favor

Do ponto de vista do Ayurveda, cada indivíduo é único e traz em si um potencial de autocura. O foco do tratamento leva em conta o respeito à essa individualidade, que gera necessidades particulares para cada ser.

Enquanto a medicina ocidental trata a doença do paciente e lhe receita remédios, o Ayurveda mostra que, com melhores hábitos, ele pode alcançar o equilíbrio de sua energia e obter saúde. Se esse é seu objetivo, agende sua consulta online com a especialista Deborah Ocampo, terapeuta Ayurveda certificada pela Escola Brahma Vidyalaya.

A nutricionista Catarina Goldani é especializada em Fitoterapia Clínica e terapeuta Ayurveda. Seus atendimentos são voltados a todos que buscam uma vida equilibrada e saudável. As orientações são realizadas a partir da valorização de alimentos verdadeiros e frescos, incluindo sementes germinadas, brotos, especiarias, chás e suplementos fitoterápicos. O cardápio pode ser vegano, vegetariano ou onívoro, de acordo com a sua preferência.

Além do cardápio, o arquivo de planejamento inclui práticas de autocuidado segundo o estudo milenar do Ayurveda.

Ansiedade e emoções em desequilíbrio: harmonize sua vida

Sintomas como insônia, compulsão alimentar e desânimo indicam que algo não vai bem. Se você sente algum deles, é provável que suas emoções estejam em desequilíbrio. Você tem sentido raiva, medo ou angústia? Através da Aromaterapia e da Cromoterapia é possível transformar hábitos da sua rotina e melhorar a sua saúde.

Na consulta online, a terapeuta Solange Lima identifica o seu histórico e quais pensamentos e atitudes podem estar causando desconfortos físicos e perda de motivação, e apresenta orientações de como essas técnicas naturais podem fazer parte da sua rotina, através das cores e óleos essenciais.

Constelação Familiar: desbloqueie e supere traumas de origem familiar

A técnica permite a cura das questões que são trabalhadas e equilíbrio de padrões registrados inconscientemente na memória de toda família.

A consulta facilita tomadas de consciência, ajudando a harmonizar as relações, desbloquear traumas e libertar-se de padrões familiares repetitivos e disfuncionais.

Nesta consulta online, a terapeuta Isabela Borges usa a constelação familiar para desbloquear traumas de origem familiar que constroem padrões desequilibrados em áreas específicas da vida, como ansiedade e problemas de relacionamento.

Com a Constelação Familiar também é possível avaliar sua vida afetiva e identificar padrões limitantes repetidos por toda a vida. A terapeuta Alice Duarte busca identificar este padrão em suas sessões, de forma a ajudar na criação de relações saudáveis.

Alice Duarte é especialista em Constelação Familiar, com treinamentos internacionais na área, e desde 2015 facilita processos de autoconhecimento, cura emocional e solução de conflitos nos relacionamentos.

Se você sente que se envolve demasiadamente em confusões familiares, ou, ainda que julga demais seus pais e gostaria de mudar, uma consulta de com a terapeuta Natalia Torchio pode te ajudar.

Terapeuta holística desde 2017, Natalia Torchio tem como missão ajudar – de forma amorosa – que pessoas destravem suas vidas e despertem todo o seu potencial para colocá-lo no mundo.

Limpeza energética: libere as energias estagnadas

Se você sente que precisa desintoxicar o seu campo energético ou se libertar de energias negativas acumuladas, esta consulta online é para você.

Na consulta com a terapeuta Aline Lang, você poderá liberar energias externas que estejam afetando você, sejam situações estagnadas do seu passado ou questões do presente que estejam bloqueando suas emoções e atrapalhando suas realizações.

Cada pessoa é única, então cada limpeza também é individual e personalizada, sendo realizadas com técnicas aliadas como Mesa Quântica Estelar e Reiki.

Alivie a ansiedade e esteja no centro da sua vida

A ansiedade é um sentimento que paralisa você? Saiba que é possível liberar pensamentos sabotadores que aumentam os sintomas de ansiedade e prejudicam o alcance dos seus objetivos pessoais e profissionais.

Na consulta com a terapeuta Caline Rutiliano, é utilizada a Sinfonia, uma das ferramentas de Access Consciousness, que limpa bloqueios emocionais para que você consiga fazer escolhas livres de padrões limitadores e ter mais clareza sobre as possibilidades positivas que pode explorar.

Pranic healing: cure seus desequilíbrios energéticos

No nosso dia a dia, acumulamos energias densas, criadas por pensamentos, emoções ou atitudes negativas que atrapalham o funcionamento dos centros de energia (chakras) e podem acabar ocasionando sintomas físicos ou emocionais.

O terapeuta integrativo Eric Flor aplica o método Pranic Healing (ou Cura Prânica), utilizando o prana (força vital) para equilibrar e estabilizar os processos de energia do corpo, de maneira a acelerar a recuperação de doenças e prevenir outras desarmonias.

Se alimente melhor curando o seu emocional

Gostaria de se alimentar de forma melhor mas não consegue de jeito nenhum? Pode ser que a causa da sua questão seja emocional.

Nosso corpo se comunica por meio de sinais e sintomas que precisam ser acolhidos e tratados com uma visão integral. Ao identificar e tratar as questões emocionais que podem estar afetando a forma como cuida da sua saúde, você pode vencer as dificuldades alimentares.

Na consulta online, a terapeuta Monalihsa Cávallaro associa técnicas como o ThetaHealing, Visualização Criativa e Florais de Bach, somando cuidados físicos e emocionais.

Fortalecimento emocional: a ferramenta para uma vida mais feliz

Os altos e baixos provocados pelo estresse podem afetar sua autoestima e fazer com que duvide do seu potencial. Se você sente que precisa de ajuda para lidar com essas questões e consolidar seu senso de amor próprio e autoestima, esta consulta online é a certa para você.

A terapeuta holística Andrea Leandro combina as ferramentas Brain Gym®, Educação Emocional Positiva, Reiki e Terapia Floral para resgatar suas forças pessoais. Transponha os desafios da sua vida com esse exclusivo acompanhamento terapêutico.

Como funciona a consulta online?

Se você se identificou com os temas acima, conheça mais sobre os terapeutas e agende sua consulta. Você não precisa sair de casa para receber o atendimento. Tudo é feito online, no ambiente mais adequado para você.

A distância física não dificulta o resultado, pois a sua disposição e abertura para transformar são o que há de mais importante para chegar no seu objetivo. Nesse sentido, a terapia online pode ser sua grande aliada para uma vida melhor. Vamos juntos?

