O que esperar de novembro de 2018

Além da retrogradação de Mercúrio, durante o mês de novembro e início de dezembro de 2018 aspectos e movimentos desse planeta no céu vão exigir atenção especial. Assuntos relacionados a Mercúrio e às casas que ele rege em nosso mapa tendem a ganhar destaque nesse período. Desafios na comunicação e menor clareza na tomada de decisões podem ocorrer com maior frequência.

Ao pensar em Mercúrio retrógrado já vem à cabeça alguns entraves que costumam surgir: mal-entendidos, demora envolvendo papelada e contratos, problemas com meios de comunicação e de transporte. Mas até 6 de dezembro, tais desafios tendem a aumentar exponencialmente. Claro que há momentos mais críticos e outros nem tanto, e eu vou mencioná-los mais abaixo. Mas primeiro vamos entender o que está em jogo.

Mercúrio em Sagitário, seu signo de queda, entre 1/11 e 1/12

Comecemos pelo fato de Mercúrio estar no signo de Sagitário (entre 1 de novembro e 1 de dezembro, e depois novamente entre 13 de dezembro e 5 de janeiro de 2019). Sagitário é o signo oposto a Gêmeos, signo que Mercúrio rege e, como tal, é o seu lugar de exílio. O que isto significa em termos práticos? Que em Sagitário as características mais fortes de Mercúrio (sua atenção aos detalhes, por exemplo) ficam debilitadas.

O segredo com Mercúrio retrógrado é sempre evitar começar algo novo. Em vez disso, aproveite para finalizar ou revisar aquilo que já está em curso, mas que não avançou como você gostaria

Com isso, durante este período podemos ser levados pela empolgação daquilo que nos é apresentado e querermos abraçar o mundo, sem levar em conta as minúcias envolvidas em cada situação. E é justamente a falta de atenção aos detalhes que pode nos gerar problemas.

Mercúrio “fora dos limites normais” entre 3 e 20/11

Depois, entre 3 e 20 de novembro, temos Mercúrio transitando uma posição que chamamos de “out of bounds”, ou seja, uma posição fora dos limites “normais” determinados pelo Sol. Este é um cálculo complexo que tem a ver com o movimento dos planetas ao norte e ao sul da eclíptica do sol (ou do plano de movimento da Terra ao redor dele). Quando os planetas transitam fora destes “limites” (mais de 23 graus e 27 minutos ao norte ou ao sul), diz-se que a manifestação do planeta está “fora de controle”, que esta fica bem mais acentuada.

Como Mercúrio está em trânsito por um signo que prima pela empolgação e não pelos detalhes, que é o forte de Mercúrio, são as características sagitarianas que ficarão ainda mais exacerbadas durante estes dias, aumentando os possíveis questões naturalmente trazidos pelo fato de o planeta estar em seu lugar de exílio.

Para entender Mercúrio em Sagitário, pensemos em um técnico de programação que se mete a projetar um sistema de faturamento inteiro. O técnico em programação é bom no detalhe, na criação de cada parte de uma solução tecnológica, não no desenho da solução inteira com tudo que isto envolve (diferentes funções, diferentes departamentos, etc.). Esta visão ampla ele não tem – não é a área dele. Mas com Mercúrio em Sagitário ele acredita que tem e se mete a fazê-lo. E aí dá problema.

Mercúrio em quadratura a Netuno, entre 9 e 22/11

Além disso, entre os dias 9 e 22 de novembro, Mercúrio faz quadratura a Netuno, agregando um toque de confusão e ilusão à situação. Ou seja, não somente temos uma falta de atenção aos detalhes e um foco acentuado nas possibilidades (sempre maravilhosas) visualizadas por Sagitário, como também temos um elemento de ilusão, onde aquilo que se apresenta certamente parece muito melhor e muito mais promissor do que realmente é.

A pergunta a se fazer aqui é: o que é que não está sendo dito? Netuno sempre ilude, mas ele mesmo traz desilusão. Portanto, aquilo que for aceito ou abraçado durante este período certamente não sobreviverá às promessas ou às expectativas geradas.

Mercúrio retrógrado entre 16/11 e 06/12

Por fim, entre os dias 16 de novembro e 6 de dezembro, Mercúrio fica retrógrado. Como já sabemos, Mercúrio retrógrado tem a ver com a revisão do que fizemos, dissemos ou decidimos anteriormente. Neste período é comum haver volta atrás (tanto nossa como dos outros). A gente se questiona, reconsidera, tem dúvida, muda de ideia. Aquilo que foi feito antes do trânsito começar e que parecia tão claro agora fica nebuloso.

Neste sentido, Mercúrio retrógrado também pode falar de revisão de oferta, de proposta, dos termos de uma negociação, de atrasos e demoras naquilo que se refere a documentação e correspondências, de problemas com equipamentos eletrônicos ou de transporte, entre outras coisas.

É muito comum durante Mercúrio retrógrado não falarmos determinadas coisas para o outro porque aquilo é “óbvio”, é sentido comum, “todo mundo sabe”, é implícito. Só que não é. Aí o outro não faz, não segue aquilo que supostamente deveria ter sido feito, criando um problema gigante que poderia ter sido evitado através da comunicação. Ou, por outro lado, é comum pensarmos que dissemos algo, estarmos certos de que aquilo foi comunicado, quando não o foi.

Para evitar isso, coloque por escrito, no papel, aquilo que precisa ser informado – e certifique-se de que o e-mail ou a correspondência chegou ao seu destinatário, porque extravios também são muito comuns.

Mas Mercúrio retrógrado também pode ser usado de forma positiva. Por exemplo, que tal fazer um follow-up com aquela pessoa a quem você mandou um e-mail inicial e de quem ainda não obteve resposta? Pedir uma segunda opinião a respeito de um exame ou procedimento médico? Se reconectar com alguém do passado? Retomar projetos iniciados anteriormente que não tiveram continuidade?

O segredo com Mercúrio retrógrado é sempre evitar começar algo novo. Em lugar disso, aproveite para finalizar ou revisar aquilo que já está em curso, mas que não avançou como você gostaria.

Como se pode ver pelas datas mencionadas acima, há sobreposição de períodos e eventos. Dentro deste contexto, o período que vai de 15 a 21 de novembro é especialmente crítico, porque aqui os 4 eventos estarão ocorrendo simultaneamente. Logo, é recomendável que qualquer ação crítica seja adiada e que se tenha todo o cuidado envolvendo comunicação. Aqui, nenhum cuidado é demais.

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos.

info@marciafervienza.com