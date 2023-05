ThetaHealing: o que é e de que forma transforma crenças e padrões

Você conhece a técnica espiritual de autoconhecimento, conexão e transformação chamada ThetaHealing?

Ela vem ganhando cada vez mais adeptos no mundo inteiro devido ao grande número de depoimentos de transformações na vida de muitas pessoas que fizeram sessões e cursos.

Quer saber o motivo? Leia esse artigo até o final para descobrir…

Você vai poder acessar vídeos com mais detalhes, indicados ao longo do texto.

O QUE É POSSÍVEL FAZER COM THETAHEALING?

Com essa técnica, é possível identificar e transformar crenças e padrões limitantes inconscientes. Estes podem impedir que a sua vida flua em áreas da sua vida:

Amor Finanças Trabalho Saúde Família

Por meio de ferramentas simples, terapeutas e clientes acessam questões inconscientes que ajudam no cuidado de questões como:

Abusos físicos, emocionais e sexuais Traições Divórcios Dificuldade para encontrar um novo parceiro amoroso Traumas emocionais Vida profissional paralisada Depressão e Ansiedade

Mas como isso é possível?

TRANSFORMAÇÃO PELA CONEXÃO

A técnica básica consiste em um exercício de meditação profunda por meio do qual terapeuta e praticantes do ThetaHealing se conectam com a Energia Universal.

Essa energia tem muitos nomes:

Universo Fonte Criadora Luz Deus(a) Criador

Ao estar em contato direto com a Fonte Criadora, em um estado de paz e calma, crenças, padrões, sentimentos, conexões energéticas indesejadas e traumas podem ser liberados.

TÉCNICAS DO THETAHEALING

Nesse estado de conexão com a Fonte Criadora, várias técnicas energéticas são usadas.

Algumas das mais comuns são:

Divórcio energético Curar alma partida Curar o coração partido Cancelamento de sentimentos, crenças e traumas Instalação de sentimentos e crenças Digging: escavação para encontrar a crença originária Manifestação da alma gêmea Manifestação para abundância

Quer saber como essas técnicas são utilizadas em uma Sessão de ThetaHealing?

THETAHEALING PARA LIBERAR CRENÇAS, PADRÕES E TRAUMAS

O trabalho de mudanças de crenças deu ao ThetaHealing renome internacional.

Com ele, terapeuta e cliente reconhecem crenças, padrões e traumas limitantes e buscam suas origens, que podem estar na infância, na história familiar ou em alguma influência energética a ser identificada.

No momento em que se encontra a origem, esta é trabalhada profundamente, alterando a energia da cena com as várias técnicas citadas no item anterior.

Esse trabalho pode gerar efeitos na vida da pessoa. Resultados comuns relatados por clientes e alunos são:

Encontrar um parceiro(a) compatível Melhoria na relação com o parceiro(a) Desconectar a energia de um parceiro(a) amoroso Melhorar a relação com familiares Ter maior clareza mental Encontrar emprego Desenvolver auto-estima Aumentar sensação de empoderamento Sentir-se melhor com a aparência física Diminuir sintomas de depressão Diminuir dores físicas

TERAPIA COMPLEMENTAR

Muito importante deixar registrado que ThetaHealing é uma Terapia Espiritual e Complementar.

Isso significa que:

Os resultados alcançados por um cliente serão diferentes do outro. Não há comprovação científica. Neste trabalho, não fazemos promessas e nem damos garantia a respeito de resultados. Recomendamos que nossos clientes prossigam com os tratamentos aos quais estejam sendo submetidos. Os profissionais de saúde devem continuar a monitorar a sua saúde. Sugerimos que a busca por atendimento médico não seja retardada.

THETAHEALING: SIMPLES, PROFUNDO E ESSENCIAL

A norte-americana Vianna Stibal é a criadora do ThetaHealing. Ela afirma que, em 1995, foi diagnosticada com um câncer em estágio avançado e tinha expectativa de vida de apenas 3 meses.

Depois de se tratar com várias técnicas, sem sucesso, Vianna Stibal relata a remissão total do câncer ao se conectar profundamente com a Fonte Criadora e fazer um comando simples.

Após passar por esse processo pessoal, a norte-americana se comprometeu a compartilhar a técnica simples e eficaz.

Foi assim que o ThetaHealing começou a se espalhar pelo mundo e hoje é praticado em mais de 150 países.

Se você quiser conhecer um pouco mais o ThetaHealing, sugiro um dos caminhos:

Assistir aos vídeos de Sessões Demonstrativas Fazer Sessões com um(a) Terapeuta Oficial Realizar o Curso DNA Básico, porta de entrada ao mundo do ThetaHealing.

Os alunos dos Cursos de ThetaHealing têm os seguintes perfis:

Querem usar a técnica para si e familiares Estão em transição de carreira para se tornarem terapeutas São terapeutas e querem conhecer uma técnica eficiente e rápida

THETAHEALING CURA?

Muitas pessoas acham que o ThetaHealing vai solucionar todos os problemas delas.

Isso não é verdade.

O que cura é o amor.

O que cura é você se amando.

O que cura é seu processo individual.

Por si só, nenhuma técnica cura.

Mas a técnica pode sim ajudar você na sua caminhada para a cura.

A técnica é uma maneira de deixar silenciar o fluxo infindável da mente para que o terapeuta pode ser um canal de amor e você possa se tornar um canal de cura.

Para quem sente afinidade, ThetaHealing é caminho lindo.

As transformações com o ThetaHealing são consequências do processo de autoconhecimento e de conexão com a Energia Criadora que existente em cada um de nós.

Basta nos apropriarmos dela, assumindo aquilo que é nosso por natureza e desfrutar de uma vida plena, abundante e fluida.

ThetaHealing é para você? Sentiu conexão? Então, conheça mais.

Raquel Ribeiro

Raquel Ribeiro é doutora em psicologia pela USP, terapeuta e instrutora oficial de ThetaHealing, certificada pelo Think (Thetahealing® Institute of Knowledge). É sócia do Aretê, que oferece cursos, atendimentos e vivências de ThetaHealing®.

contato@arete.vc