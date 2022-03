Inferno astral: existe mesmo o de cada signo?

O conceito de inferno astral deixa muitas pessoas em dúvida. É mito ou verdade que o mês que antecede ao aniversário é mais conturbado? Alexey Dodsworth, especialista em Astrologia do Personare, esclarece a questão e ainda explica o termo inverno astral. Confira.

O que é inferno astral?

O termo inferno astral de cada signo é uma invenção contemporânea, e não se sabe quem a criou. Diz-se que ele acontece um mês antes do aniversário.

Entretanto, não se deve levar tão a sério já que, parando para pensar, várias pessoas podem ver que o mês que antecede seus aniversários foi bom. Saiba mais aqui sobre o inferno astral.

Terminologia correta: inverno astral

Existe, na verdade, o inverno astral (ou ainda primavera astral), um momento de recolhimento na vida da pessoa.

Durante esses períodos, a tendência deve ser não tentar tomar nenhuma atitude que possa causar um grande impacto no mundo.

Caso você tente agir neste período, vai estar “remando contra a maré”, retardando o efeito do que tanto se deseja conquistar.

Conceito de tempo na Astrologia

Na Astrologia, existem dois conceitos de tempo: chronos e kairós. O primeiro é o tempo cronológico, como por exemplo 16h da tarde.

O segundo representa o momento adequado, oportuno. Este período oportuno indica o caminho que você deve percorrer para acompanhar o fluxo das coisas, remando na mesma maré para alcançar seus objetivos.

Todas as vezes em que não se respeita a qualidade do momento, reclama-se que as coisas não estão dando certo.

A palavra desastre, por exemplo, significa “sem astros” (do latim des aster). Ou seja, é quando a pessoa não está em afinidade com a qualidade astral do período.

A Astrologia auxilia então na observação do kairós. Quando não se observa, é que acontece o chamado inferno.

+ Leia um panorama sobre a sua vida amorosa hoje na amostra gratuita do Tarot e o Amor.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente na amostra gratuita do seu Mapa Astral.

+ Descubra o seu horóscopo de verdade, conheça o Horóscopo personalizado Personare.

+ Descubra como você irá viver os próximos 6 meses. Jogue agora uma amostra grátis do Tarot Semestral.

Alexey Dodsworth

Doutor em Filosofia pelas universidades de Veneza e de São Paulo. Tem ampla experiência em ensino de Filosofia, já tendo sido consultor da Unesco e assessor especial no Ministério da Educação. Pesquisa Astrologia desde 1987.

alexey-revista@personare.com.br