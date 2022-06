Com a chegada do outono ficamos mais vulneráveis a dores no corpo, gripes, resfriados e alergias. A tendência é ficarmos mais encolhidos e, como os dias são mais frios, relaxamos na hora de ir a academia.

Desta forma, acabamos contraindo mais a musculatura e deixamos nosso corpo ainda mais propenso às dores. Para aquecer o corpo, conheça dois óleos essenciais para proteger de doenças e aumentar a disposição do organismo:

Canela

A canela é uma árvore originária do Ceilão, da Birmânia e da Índia. Seu nome científico é o “Cinnamomum zeylanicum” e é derivado da palavra indonésia “Kayumanis” que significa “madeira doce”.

Na mitologia grega, Fênix recolhia galhos de mirra, nardo e canela para fazer a fogueira sagrada. É considerada um símbolo de sabedoria e foi usada na antiguidade pelos gregos, romanos e hebreus para aromatizar o vinho e com fins religiosos na Índia e na China.

Na Aromaterapia é um óleo quente, estimulante, sedativo, aromático e digestivo. Fazer uma massagem corporal ou nos pés com óleos à base de canela ajuda a relaxar a musculatura e aquecer o corpo.

Passo-a-passo para automassagem:

Utilize 30 ml de óleo vegetal de copaíba ou semente de uva, e misture bem com três gotas de canela e três gotas de lavanda. Umedeça as mãos com um pouco desse óleo e esfregue-as. Depois massageie a nuca, o pescoço e os ombros, com movimentos suaves. Pressione os dois polegares abaixo da caixa craniana e acima dos músculos que ladeiam a coluna cervical. Pince os músculos da nuca, na direção da cabeça para baixo. Faça o mesmo com os ombros, na direção do centro para as laterais. Feche as duas mãos e posicione os dedos ao lado da coluna. Faça movimentos circulares na área torácica e lombar, descendo até ao base da coluna. Repita duas vezes o movimento. Massageie as solas dos pés, com os polegares pressionando cada ponto, cobrindo toda a superfície dessa região. Com a mão fechada, dê pequenas batidas sobre o calcâneo e, depois, com as mãos abertas, por toda a sola do pé. Faça o mesmo movimento nos dedos dos pés. Termine deslizando a mão por todo o dorso e sola.

Além de aquecer o corpo, no aspecto emocional a canela trabalha a coragem de mudar padrões, inflexibilidade e mágoas. Estimula bons pensamentos e energias. Por ser um óleo quente, deve-se evitar o uso na gravidez.

Gengibre

O gengibre, cujo nome científico é Zinger Officinali, é uma planta nativa da Índia. Com muitos benefícios à saúde, é uma das mais antigas e populares do mundo.

Suas propriedades terapêuticas são resultado da ação de várias substâncias, especialmente do óleo essencial: é um excelente anti-inflamatório, muito útil nas dores, analgésico, antisséptico, expectorante, aquecedor, antibactericida, laxativo e estimulante do apetite.

O óleo de gengibre em massagens ajuda nos problemas de coluna e articulações. Banhos e compressas quentes de gengibre são indicados para gota, artrite, dores de cabeça e coluna, além de ajudar na congestão nasal. Abaixo, Sonia Hirsch ensina como fazer.

Receita de Compressa Quente de Gengibre, dica de Sonia Hirsch:

Em uma panela grande, coloque três litros de água para ferver. Enquanto isso, rale 200g de gengibre, com casca e tudo, na parte mais fina do ralador, com movimentos circulares. Quanto mais maduro, cascudo e fibroso o gengibre, melhor. Embrulhe num paninho de fralda. Quando a água estiver quase fervendo apague o fogo, ponha a trouxinha de gengibre dentro, tampe e deixe descansar uns 15 minutos. A trouxa evita que os farelos de gengibre grudem e irritem a sua pele. Pegue duas toalhas de banho pequenas, dobre ao meio e torne a dobrar em diagonal. Mergulhe ambas na panela, tire uma, torça e aplique sobre o ventre ou sobre os rins, cobrindo logo com um cobertor de lã. Espere um pouco e quando sentir que começou a esfriar, torça a segunda toalha e coloque-a sobre a primeira. Depois de alguns segundos, retire a primeira toalha e devolva à panela, para logo depois tirar, torcer e aplicar sobre a outra. Faça esse procedimento sucessivamente, durante meia hora, ou até a pele ficar muito vermelha. Para manter quente o caldo de gengibre você vai precisar de um fogareiro elétrico, braseiro ou réchaud. Não use nenhum tipo de plástico ou tecido sintético para cobrir a compressa de gengibre ou de qualquer outro material: somente algodão.

Gengibre: óleo essencial aumenta a disposição

Falando um pouco do aspecto emocional o gengibre reanima as emoções, combate a fadiga, aquece o coração, trabalha a limpeza energética. Segundo a aromaterapeuta Gorethi Moura, “o que mais chama atenção para o Gengibre, no entanto, está na sua simbologia.

Planta de qualidade yang e relacionada com o planeta Marte, é um óleo que trabalha o poder pessoal e a energia da terra. Traduzo este óleo como aquele que a natureza nos presenteou para nossos processos de conquistas”, afirma.

Os óleos essenciais existem para ajudar na nossa evolução e, de preferência, que a caminhada seja com muita consciência.

Para o escritor Gabriel Mojay (Aromatherapy for Healing the Spirit), três palavras “sintetizam” esta erva, apreciada desde à Antiguidade e nativa do sudeste da Ásia: autoconfiança, iniciativa e realização. No livro Daily Aromatherapy (Joni Keim & Ruah Bull), o óleo essencial de Gengibre é indicado para manifestar os nossos sonhos. (Fonte: http://gorethimoura.blogspot.com/search/label/Gengibre)

Atenção: óleo essencial de gengibre pode causar irritação em alguns tipos de pele, utilize com moderação e em caso de irritação suspenda seu uso.

Utilização dos óleos essenciais de canela ou gengibre

Para massagens corporais ou pós-banho: 30 ml de óleo vegetal de semente de uva, amêndoas doces ou copaíba. Coragem para mudar: três gotas de óleo essencial de Gerânio + três gotas de óleo essencial de Canela. Estimular o lado masculino da mulher, o da ação: duas gotas de óleo essencial de Canela + duas gotas de óleo essencial de Limão + duas gotas de óleo essencial de Lavanda. Amenizar dores musculares: duas gotas do óleo essencial de Canela + duas gotas do óleo essencial de Gengibre + 2 gotas do óleo essencial de Alecrim ou Camomila Romana. Em casos de hipertensão, não usar o óleo essencial de Alecrim. Cólicas menstruais: duas gotas do óleo essencial de Canela + duas gotas do óleo essencial Sândalo + duas gotas de óleo essencial de Eucalipto Globulus. Impurezas no ambiente: três gotas do óleo essencial de Gengibre + três gotas do óleo essencial de Lavandim+ três gota do óleo essencial de Alecrim + três gotas do óleo essencial de Citronela. Inflamações da garganta: quatro gotas do óleo essencial de Gengibre + duas gotas do óleo essencial de Lavanda.

No aromatizador pessoal, utilize de duas a três gotas de óleo essencial em algodão, dentro do colarzinho. No aromatizador elétrico, utilize de cinco a seis gotas de óleo essencial e um pouquinho de água.

Spray para iniciativa alegre e abundante

(Receita da amiga e aromaterapeuta Gorethi Moura)

100 ml de álcool de cereais 12 gotas do óleo essencial de Laranja doce (Citrus sinensis var. dulcis) 08 gotas de Ylang ylang (Cananga odorata) 05 gotas de Gengibre (Zingiber officinalis)

Caso queira fazer uso desta sinergia em um colar (difusor pessoal), coloque estas 25 gotinhas em um vidro pequeno ambar (escuro), com gotejador, e uma ou duas vezes ao dia, pingue uma ou duas gotas no colar. Garanto que vai se apaixonar, mas caso o aroma não seja confortável, busque informações sobre os óleos que compõem “a mistura” e veja o que está mexendo em você e, claro, o motivo para tal desconforto. Nada de forçar o uso.

Chá de gengibre e canela: como fazer

Aqueça ½ litro de água, não precisa ferver. (O gengibre perde as propriedades em água muito quente). Despeje o líquido sobre duas colheres de sopa do gengibre cru, ralado ou esmagado e dois pauzinhos de canela. Tampe e deixe em repouso por cerca de dez minutos.

O chá de gengibre com canela é ótimo para aquecer nos dias frios e ainda ajuda nas gripes, resfriados, problemas respiratórios e digestivos. O chá também acelera o metabolismo e ajuda a queimar as calorias, principalmente agora no outono, onde temos a tendência de ingerir alimentos mais calóricos.

Não esqueça em caso de dúvidas quanto à utilização dos óleos essenciais, consulte sempre um (a) aromaterapeuta, que é o profissional capaz de ajudá-lo na escolha dos melhores óleos para você e sua família.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com