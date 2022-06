Significado da cor amarela: cor do raciocínio e do intelecto

Representando a mente, o significado da cor amarela é inteligência, sabedoria, lógica e razão. Por isso, na Cromoterapia essa tonalidade está ligada ao estímulo do raciocínio e o intelecto.

Sendo assim, você pode usar a cor amarela para aumentar a capacidade de concentração, clarear os pensamentos, organizar as ideias e trazer mais produtividade no trabalho e nos estudos.

O tom também é excelente para tarefas que exigem muito foco. Quando precisarmos estudar, por exemplo, basta visualizar a cor mentalmente através da luz ou em objetos no nosso campo de visão, para estimular a mente.

Além disso, o significado da cor amarela traz esclarecimento e discernimento, proporciona esperança, espontaneidade e originalidade.

Significado da cor amarela na sua vida

Essa cor quente trabalha a energia do Chakra Plexo Solar (localizado na região do ventre e considerado o cérebro do sistema nervoso), digerindo emoções e sentimentos provenientes de medo, raiva e estresse principalmente.

Quando você sente ansiedade ou estresse, pode acabar exagerando na comida ou perder o apetite. É que as emoções afetam diretamente essa região, que fica contaminada de energias negativas.

Representando a energia do sol, o significado da cor amarela irradia e traz vida, criatividade, ideias, alegria. As pessoas que gostam da cor amarelo tendem a ser alegres, dinâmicas, descontraídas e comunicativas, além de não gostarem do isolamento.

Como usar a cor amarela no dia a dia

Alimentação: para aproveitar os benefícios que o amarelo oferece, uma boa opção é consumir alimentos nesta cor, como manteiga, gema de ovo, batata doce, milho, manga, banana, abacaxi, melão, pêssego, frutas ou hortaliças de casca amarela. Roupas: transmitem alegria, movimento, sensação de estar brilhando como o sol. Ao colocar uma peça amarela você certamente não passará desapercebida (o), o que é ideal para pessoas tímidas, principalmente quando estão em locais que não conhecem ninguém e se sentem mais acuadas. A cor aproxima as pessoas. Ambientes: só não é interessante aplicá-la no quarto de dormir, pois pode causar estímulo mental e fluidez de pensamentos, o que interfere no sono. Está com dificuldade para se concentrar e precisa estudar para uma prova ou um concurso? Experimente fazer um exercício de Meditação com a cor amarela.

Meditação com os significados da cor amarela

Feche os olhos, faça algumas respirações e mentalize a cor amarela no seu campo de visão, principalmente na região da mente. Coloque essa técnica em prática diariamente, durante cerca de 2 minutos antes de iniciar seus estudos.

Outra dica é fazer a água solarizada amarela e tomar um copo todos os dias. Veja aqui como preparar a água solaridaza.

Contraindicações da cor amarela

Apesar dos benefícios, a cor amarela é contraindicada em casos de inflamações, diarreia, gastrite e úlcera, pois quando usado por muito tempo pode soltar o intestino.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com