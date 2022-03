Casa 1 na Astrologia: guia sobre seu signo ascendente

A Casa 1 na Astrologia se refere ao Ascendente, ou seja, ao signo que está na primeira casa do mapa astral. A casa 1 representa sua personalidade, seu modo de dar início às coisas, seu temperamento e a maneira como outras pessoas veem você.

O signo que está na casa 1 do mapa astral indica quais as características que você passa quando chega a um lugar. É aquilo que as pessoas veem em você. Isto porque este posicionamento sugere o seu jeito de ser, como você se expressa e até como você cuida da sua aparência física.

Por ser a primeira casa do mapa astral, a casa 1 na Astrologia traz o signo que surgia no horizonte no momento de seu nascimento.

Descubra seu ascendente aqui e veja abaixo algumas interpretações para seu signo na casa 1. No entanto, é importante lembrar que para análise mais profunda sobre seu jeito de ser, você precisa considerar todos os pontos de seu Mapa Astral.

Significado do signo na casa 1 na Astrologia

Casa 1 em Áries

Pessoas com ascendente em Áries, ou seja, com a Casa 1 em Áries costumam ser extremamente sincera e, por isso, podem ser vistas como poderosas. Pode manifestar sentimentos de forma explosiva, seja amor ou ódio.

Casa 1 em Touro

Pessoas com ascendente em Touro, ou seja, com a casa 1 em Touro, costumam gostar de levar a vida da forma mais segura possível porque não lidam tão bem com mudanças. Em geral, encaram os problemas de forma prática e não curtem tomar atitudes precipitadas.

Casa 1 em Gêmeos

Pessoas com Gêmeos na casa 1, ou ascendente em Gêmeos, costumam ter a mente curiosa e aberta a novas descobertas. Curtem conversar com pessoas diferentes, sobre diversos assuntos, e tendem a gesticular muito quando falam. Podem perder rápido o interesse por um tema porque se distraem com facilidade.

Casa 1 em Câncer

Quem tem Câncer na casa 1, ou seja, ascendente em Câncer costuma deixar as pessoas confortáveis em sua presença. É muitas vezes considerada como um ponto de segurança, referencial de comportamento, por atitude naturalmente cuidadora e por evitar magoar as pessoas. Não gosta de briga e até se esquiva de situações de conflito.

Casa 1 em Leão

As pessoas que nascem com ascendente em Leão, ou seja, Leão na Casa 1, costumam ter personalidade forte e são conhecidas pela generosidade. Atraem facilmente os olhares de outras pessoas e, por isso, costumam ser o centro das atenções em qualquer lugar. Também podem ser pessoas muito criativas e irradiam autoridade natural – o que pode muitas vezes intimidar.

Casa 1 em Virgem

Gente com ascendente em Virgem, ou seja, casa 1 em Virgem no mapa astral, costuma ser conhecida pela humildade. Tem super disposição para realizar uma nova tarefa e ajudar outras pessoas a resolver problemas. São pessoas muito inteligentes e críticas e fazem muitos questionamentos. Precisa cuidar para não perder tempo com situações desnecessárias.

Casa 1 em Libra

Quem nasce com o ascendente em Libra, ou seja, com a casa 1 em Libra, costuma gostar de viver relações equilibradas. Indecisão pode ser uma de suas marcas, mas isso acontece porque não gosta de favorecer ninguém. Pode ter muita facilidade em fazer amizades e reunir pessoas. Se importa muito com a necessidade de outras pessoas.

Casa 1 em Escorpião

Conhecidas por serem reservadas, pessoas com Ascendente em Escorpião, ou casa 1 em Escorpião, tendem a agir de forma defensiva sempre que conhecem gente nova. Em geral, são pessoas com poucas amizades. Têm capacidade de fascinar quem as conhece.

Casa 1 em Sagitário

Pessoas que nascem com o Ascendente em Sagitário, ou seja, a casa 1 em Sagitário, tendem a inspirar por sua energia fascinante. Influenciam tanto as pessoas, que conseguem reunir em torno de si muita gente interessada em ouvir suas histórias e viagens. No lado mais negativo, podem sentir que apenas sua opinião é a correta.

Casa 1 em Capricórnio

Os nativos com Capricórnio na casa 1, ou seja, o Ascendente em Capricórnio, podem ser conhecidos pela paciência e por levarem tempo maior do que outras pessoas para realizar uma atividade. Não gostam de se arriscar e costumam se dispor a fazer algo apenas se acreditarem que conseguirão cumprir.

Casa 1 em Aquário

Gente com Aquário na casa 1, ou seja, ascendente em Aquário tende a ser muito sociável, mas sem manter distância muito próxima. Em geral, temem perder a liberdade que prezam tanto. São conhecidos pela lealdade e pela disposição em ajuda sempre. Nutrem o sonho de mudar o mundo.

Peixes na casa 1

Na Astrologia, Peixes na casa 1, ou Ascendente em Peixes, é conhecido pela simpatia, compreensão e facilidade em se adaptar. Seu idealismo pode atrapalhar o senso prático. São ótimos ouvintes, mas podem ter dificuldade em solucionar problemas.

