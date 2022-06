O que significa o signo Áries

Uma das principais características do que significa o signo de Áries é a maior facilidade em assumir riscos e tomar iniciativas do que os outros.

Para você entender melhor o que é a “força Áries”, todas as vezes em que precisou tomar uma iniciativa, incorrendo em atitudes de risco, você estava acessando as qualidades arianas que existem em seu interior — conheça aqui onde você tem Áries no Mapa Astral.

Quando começamos algo novo, principalmente quando este “algo novo” é uma coisa arriscada e totalmente diferente de tudo aquilo que já experimentamos, estamos vivendo um pouco das qualidades atribuídas ao signo de Áries.

Coragem, portanto, é uma das qualidades mais poderosas que estão entre os significados do signo de Áries e, para ter coragem, é preciso sempre ter um pouco de ingenuidade, outro traço característico do signo.

Os tipos marcados em seus mapas por uma forte qualidade ariana, entretanto, possuem este desejo de aventura, novidade e risco em graus superlativos, muito mais intensos do que o normal.

Virtudes e defeitos

A espontaneidade e a impulsividade que caracterizam as pessoas com forte presença de Áries em seus mapas astrais são traços que desencadeiam tanto virtudes quanto defeitos.

A sinceridade, por exemplo, é uma virtude. Mas, quando excessiva, se converte em descortesia. A coragem é outra virtude. Mas, quando excessiva, se converte em imprudência, em tendência a cometer tolices impensadas.

Como ocorre com tudo, a diferença entre virtude e defeito é uma questão de dose. O problema é que os tipos clássicos de Áries estão quase que continuamente indo além da dose recomendada para todas as coisas, o que termina gerando problemas.

Moderação é uma qualidade que está dentro dos significados do signo de Áries que é aprendida, principalmente quando a maturidade chega.

O fogo de Áries

Áries é um signo de Fogo, portanto de temperamento colérico. É regido pelo planeta Marte, que para os antigos romanos era o deus não apenas da guerra, mas também a divindade que permitia a germinação das sementes.

Não à toa, o nome “Marte” vem do latim mars, e significa “crescer, brilhar, tornar-se maior”. Estar ao lado de um tipo clássico do signo de Áries é viver uma aventura diferente a cada dia.

Quase sempre divertido, às vezes cansativo por conta do ritmo acelerado, mas, sem dúvida, jamais tedioso!

Alexey Dodsworth

Mestre em Filosofia pela USP, atualmente cursando doutorado em Filosofia em regime de dupla titulação pelas Universidades de São Paulo e de Veneza, na Itália. Como pesquisador acadêmico, sua principal linha de investigação envolve os paradigmas decorrentes das diferentes relações estabelecidas entre a humanidade e o espaço cósmico ao longo dos séculos. Sua experiência com temas filosóficos e éticos já o levou a ser consultor da UNESCO e assessor especial no Ministério da Educação. Escritor e roteirista de ficção científica e fantasia, duas vezes ganhador do Prêmio Argos de literatura por seus livros “Dezoito de Escorpião” e “O Esplendor”. Estudioso de Astrologia há mais de 30 anos, autor de livros do gênero e também das análises de Astrologia, Tarot e Runas do Personare. Sua afinidade com temas esotéricos se alinha com sua defesa à liberdade de saberes, sejam eles oficialmente científicos ou não. Alexey Dodsworth também é autor do livro “Os Seis Caminhos do Amor”, da Coleção Personare.

alexey-revista@personare.com.br