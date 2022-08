Argila: conheça 6 tipos de tratamento

Quando me perguntam: “para que serve a argila?”, costumo responder: “estou pesquisando para o que ela não serve”.

A argila, apesar de ser algo simples, é muito rica e pode ser usada em emplastros e máscaras frias ou quentes, interna ou externamente no corpo.

A argiloterapia é uma técnica natural que funciona como mão de mãe: alivia e trata muitos desequilíbrios, como dores e cicatrizações em geral, bruxismo, constipação e problemas estéticos, dentre outros.

Além disso, em alguns casos, a argila é uma excelente alternativa aos remédios sintéticos, que sempre têm contraindicações e acabam por persistir em nossos corpos ou na natureza, muitas vezes por não serem biodegradáveis.

Mas vale reforçar que o tratamento é complementar e não substitui a avaliação médica. Converse sempre com seu profissional, antes de iniciar uma terapia alternativa.

O que é argila?

A argila é um grânulo que deixou de ser rocha, são as micropartículas dela. Por causa disso, pode voltar ao seu estado original na falta de água (desidratação), ou sofrendo compactação geológica, e assim por diante.

Um dado curioso é que as rochas dão origem às pedras semipreciosas ou preciosas. Por isso, as argilas têm tanta semelhança com a função dessas pedras, em termos de limpeza energética e, ao mesmo tempo, energização.

Um emplastro de argila não tem finalidade apenas no nível físico, mas atua em níveis mais sutis também.

Alguns casos de tratamento com argila

Certa vez ouvi de uma parteira que ela usava o tratamento com argila para interferir na posição do feto no útero.

Outro caso interessante foi de uma psicóloga conhecida. A filha dela, de um ano, estava com refluxo e já tinha tentado de tudo para resolver a questão, que interferia na alimentação, sono e disposição da pequena.

Mulheres de sua família indicaram a argila no tratamento e ela passou a aplicar um emplastro de argila roxa no abdômen da criança todos os dias, por cerca de 1 hora, logo após a menina ter dormido.

Um tempo depois, o refluxo estava totalmente curado. A mãe comentou que a menina começou a dormir e comer bem, voltou a ser uma criança alegre.

A argila também pode ser aplicada em casos de bruxismo e até câncer, como tratamento complementar. Há, ainda, casos de aplicação em animais de estimação para acalmar a dor, distúrbios gastrointestinais e alergias.

Argilas podem ter cores diferentes

A estrutura da argila parece com sanduíches, que contêm em suas camadas oligoelementos (também chamados de microminerais). Esta substância está presente em nós, seres vivos, mas em baixas concentrações.

Os oligoelementos são fundamentais para formação de enzimas vitais responsáveis por processos bioquímicos específicos, como a nossa digestão, o crescimento e a cicatrização.

Cada tipo de argila possui diferentes quantidades de oligoelementos específicos. Alguns deles são: Titânio, Magnésio, Cobre, Zinco, Alumínio, Cálcio, Potássio, Níquel, Manganês e Lítio.

Veja abaixo uma pequena lista de alguns oligoelementos encontrados nas argilas e suas funções:

Cobre: neutraliza os radicais livres, mantém os sistemas de defesa da pele e atua na formação de colágeno e elastina, responsáveis pela sustentação da pele.

Promove a absorção do ferro, que é essencial para as hemácias, tecido conjuntivo, fibras nervosas e pigmentação da pele.

Selênio: combate os radicais livres. Também atua na produção de energia e é um potente antioxidante. Silício: contribui para a formação de colágeno e elastina. Zinco: reduz as linhas finas, normalizando a superfície da pele.

Também atua na cicatrização de ferimentos, reação imune e síntese de DNA, esta última essencial para promover o crescimento e a capacidade de reprodução.

Magnésio: atua em sinergia com o zinco para energizar e tonificar a pele. Manganês: participa do metabolismo do colágeno e neutraliza os radicais livres. Ferro: aumenta a circulação sanguínea, estimula a produção de hemoglobina, transporta e armazena o oxigênio. Componente de enzimas, produção de ossos e tendões.

A combinação de determinados oligoelementos dão origem a diferentes cores de argilas. Por isso, cada uma tem uma função diferente.

Vale reforçar que as verdadeiras argilas coloridas são assim por conta da sua composição.

No entanto, produtos de má qualidade podem ser tingidos, com o uso de corantes, o que diminui a qualidade da formulação.

Com o tempo e a experiência, é possível identificar quando a argila é de boa procedência por sua textura, granulometria e resultado.

Mas, até que isso aconteça, o ideal é perguntar à empresa que embala o produto: como é extraída a argila e como é descontaminada. As que são descontaminadas com raios gama têm seu poder terapêutico reduzido. Evite-as.

Significados das diferentes cores de argilas

Atenção: Não utilize utensílios de metal ao preparar as misturas. Assim você preserva as propriedades da argila.

Branca

É a mais neutra das argilas, bactericida, analgésica e cicatrizante.

Como tem o PH muito próximo ao da pele, clareia e ajuda a remover o excesso de oleosidade deste órgão do corpo, sem ressecá-lo.

A concentração maior é de alumínio e magnésio. Não tem restrições.

Formas de uso: misturar a máscara de argila branca com um pouco de água mineral, de forma que fique pastosa e homogênea. Aplique na pele limpa uma camada de meio centímetro, por cerca de 15 minutos, duas vezes por semana. Enxágue com bastante água.

Preta

É a que tem a maior concentração de matéria orgânica, isso explica a plasticidade que apresenta e o óleo que aparece em sua superfície.

Assim como a argila branca, é curinga em diversos tratamentos, como insônia e bruxismo, e não tem contraindicações para uso externo.

Também possui propriedade anti-estresse e anti-inflamatória.

Formas de uso: misturar a máscara relaxante de argila preta com água floral de Lavanda, de forma que fique pastosa e homogênea.

Aplique na pele uma camada de meio centímetro, por cerca de 15 minutos, antes de dormir, para evitar bruxismo ou insônia. Enxágue com bastante água.

Vermelha

Essa argila é rica em óxido de ferro, cobre e silício.

É a mais potente no quesito efeito tensor: a aplicação da máscara tem resultado de lifting e previne o envelhecimento da pele.

Como acelera o metabolismo e estimula a circulação local, é comum – ao remover a máscara ou o emplastro – que fiquem vergões vermelhos na pele.

Ao contrário do que muitos pensam, isso não é resultado de alergia, mas sim da microcirculação da pele que foi ativada. De qualquer forma, seu uso não é indicado em peles sensíveis.

Formas de uso: misturar a máscara firmadora de argila vermelha com suco natural de uva, de forma que fique pastosa e homogênea.

Aplique na pele uma camada de meio centímetro, por cerca de 15 minutos, de 1 a 2 vezes por semana, para diminuir as rugas e ficar mais radiante, ou como tratamento para flacidez. Enxágue com bastante água.

Rosa

É a mistura da argila vermelha e rosa, portanto, combina as características e as propriedades de ambas.

É ideal para tratar a pele sensível, prevenindo o envelhecimento, sem ser tão estimulante quanto a argila vermelha.

Formas de uso: misturar a máscara revitalizante de argila rosa com chá de hibisco, de forma que fique pastosa e homogênea. Aplique na pele uma camada de meio centímetro semanalmente, por cerca de 15 minutos, para a manutenção de uma pele viçosa.

Roxa

Rica em magnésio, atua na síntese de colágeno e melhora o tônus, a textura e a firmeza, revitalizando a pele cansada.

Potente, é a argila mais indicada para peles sensíveis, pois acalma esta região, inclusive quando estiver sofrendo pelo efeito alérgico de outro produto ou ingrediente.

Formas de uso: misturar a máscara calmante de argila roxa com água mineral, de forma que fique pastosa e homogênea.

Aplique no local irritado uma camada de meio centímetro. Em caso de erupções cutâneas, aplique a mistura apenas ao redor.

Mantenha por 15 minutos e remova cuidadosamente, reidratando a máscara com um pincel com água, para facilitar a remoção com a espátula.

Dourada

É rica em cobre e silício, tem efeito tensor imediato, já que os oligoelementos deste produto atuam no colágeno, clareiam e iluminam a pele.

Formas de uso: misturar a máscara de tratamento pós-sol de argila dourada com chá de camomila, de forma que fique pastosa e homogênea.

Aplique na pele uma camada de meio centímetro, por cerca de 15 minutos. Use 2 vezes por semana, para tratamento ou 1 vez por semana, para manutenção.

Então, agora é colocar a mão na argila e experimentar todas as maravilhas que ela pode fazer por você.

Saiba mais

Se quiser consumir de forma mais consciente todo tipo de produto de higiene e beleza, veja este “Guia de Consumo de Cosméticos Saudáveis para as Pessoas e o Planeta”.

Aqui você assiste um vídeo divertido, em que a Flora Maria, de 8 anos, entrevista sua mãe, a argiloterapeuta Vanessa Suany.

