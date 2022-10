Lua no Mapa Astral: o que nutre a sua alma?

A Lua no Mapa Astral é associada ao feminino, já que a mulher também têm ciclos, que alteram seu desejo e disposição, além de poder engravidar, ficando simbolicamente na fase cheia, enquanto a menopausa seria a fase minguante.

A Lua talvez tenha sido o primeiro astro a despertar curiosidade no ser humano, pela sua proximidade com a Terra e por suas variações: ela vai aparecendo no céu, crescendo, ficando cheia e, a seguir, minguando até desaparecer.

Além de reger a mulher, o feminino e a maternidade, a Lua no Mapa Astral governa mais outros quatro agrupamentos de assuntos:

Casa, família, lar, pátria, raízes, memória. No corpo, rege o estômago, a região do peito, os seios e o útero. A forma de reagir emocionalmente (se somos contidos ou explosivos, guardamos rancor ou esquecemos logo, etc.). O que nutre a alma e um sentido geral de nutrição.

O elo com a nutrição é evidente, pois a maternidade passa pelo ato de alimentar o recém-nascido com o leite produzido no corpo. A criança se liga à mãe porque já esteve em seu útero e busca nela inicialmente seu alimento e segurança.

Temas lunares se interligam

Todos os assuntos regidos pela Lua no Mapa Astral acabam interligados. Por exemplo, a família influencia na alimentação. Pessoas provenientes de família com obesidade têm, notadamente, maior tendência à perpetuação deste padrão.

O emocional, por sua vez, também influi na alimentação, com ocorrências como depressão ou ansiedade, podendo se refletir no apetite. Associamos a Lua ao lugar onde nascemos também e aos alimentos que nos remetem a determinadas situações.

Lua mostra tendências na alimentação

A Lua no Mapa Astral tem relação direta com a nutrição, influenciada por padrões familiares e também pela relação com a mãe.

Não é por acaso, assim, que distúrbios alimentares, como a anorexia e bulimia, envolvam dez mulheres para cada homem, pois o fator nutricional está muito ligado à esfera do feminino.

Muitas vezes, estes problemas são uma resposta dos(as) adolescentes às exigências irreais da mídia por magreza, mas também podem ter conexão com o relacionamento com a mãe.

Por exemplo, filhas muito pressionadas por suas mães a ficarem magras, ou com dificuldades de relacionamento com a figura materna, eventualmente podem ter algum problema alimentar.

A Lua no Mapa Astral fornece algumas pistas sobre nutrição. Por exemplo, o posicionamento da Lua em Sagitário ou em contato com o regente deste signo, Júpiter, por conjunção, quadratura ou oposição (entenda aqui o que são aspectos), pode dar inclinação ao apetite por doces e/ou gorduras e uma conexão entre alimentação e ansiedade.

Mas, por si só, esse aspecto não é conclusivo sobre se uma pessoa será gorda ou magra.

Lua no Mapa Astral e suas emoções

O signo em que está a sua Lua no Mapa Astral tem papel importante de mostrar o que alimenta a sua alma.

Com base nisso, deveríamos prestar mais atenção à periodicidade com que buscamos as características e experiências ligadas ao signo da Lua, pois elas podem fazer diferença muito grande para o âmbito emocional.

Por exemplo, uma Lua em Gêmeos tem necessidade emocional por troca e comunicação. Quer saber quem tem este posicionamento? Nós, os brasileiros, pois no Mapa Astral do Brasil a Lua está em Gêmeos!

É por isto que somos um povo comunicativo. Começamos a conversar na fila de um órgão público.

Falando em necessidades emocionais, o isolamento e a falta de diálogo tende a ser mais complicado para quem tem este posicionamento do que para uma pessoa que tenha a Lua em Virgem.

Esta, por sua vez, pode precisar de rotina, hábitos saudáveis, comer bem. Uma semana de má alimentação, falta de rotina e sono irregular pode mexer bastante emocionalmente com a pessoa que tem este posicionamento.

O que nutre a Lua de cada signo

Lua em Áries: nutrida pelo movimento, independência, desafios e coisas novas. Lua em Touro: a nutrição vem dos afetos, da estabilidade e da segurança material. Lua em Gêmeos: conversas, trocas e passeios são nutridores para esta inquieta Lua. Lua em Câncer: nutre-se do seu lar, do seu aconchego e de vínculos importantes. Lua em Leão: precisa de diversão e nutre-se do respeito e admiração de outras pessoas. Lua em Virgem: nutre-se de boa rotina e alimentação, alicerçando-se no mundo prático. Lua em Libra: é alimentada por suas relações, além de beleza e harmonia. Lua em Escorpião: nutre-se de profundidade, inclusive nos vínculos, e de tudo o que é intenso. Lua em Sagitário: são as aventuras que a nutrem, bem como poder sentir entusiasmo. Lua em Capricórnio: nutrida a partir de carreira, estrutura e de vínculos estáveis. Lua em Aquário: nutre-se do seu contato com amigos ou com o coletivo, e também de ideais. Lua em Peixes: precisa nutrir sua imensa sensibilidade, através de vínculos, empatia e também fé.

Lua no Mapa Astral revela como se percebe a mãe

A Lua no Mapa Astral é um significador geral de mulheres: esposa, mãe, chefe ou colega mulher, namorada, amiga etc.

Os trânsitos (isto é, quando um planeta no céu se comunica com um ponto ou planeta no nosso Mapa, durante um certo período de tempo) ligados a ela podem simbolizar ocorrências envolvendo mulheres, embora também seja um significador geral de família.

Qual é o seu jeito de ser mãe?

A Lua mostra como se percebeu a mãe: tagarela, séria, intensa, conservadora? Isto é contado pelo signo onde a Lua está, além da Casa, com a nuance dos aspectos/contatos que a Lua fizer.

Para a mulher, a Lua é como ela se vê como mulher e também como percebe a questão da maternidade. No caso de uma pessoa transgênera identificada com o sexo feminino, é como ela mesma se vê como mulher.

A seguir, algumas possíveis correlações de como a mãe foi/é vista, de acordo com o signo, lembrando que cada Mapa Astrológico é um universo próprio, então não é necessário que a descrição corresponda a 100% de acerto.

Qual é a sua visão sobre sua mãe?

Lua em Áries: Mãe combativa, assertiva, guerreira, braba, energizada. Lua em Touro: Mãe estável, afetuosa, com recursos materiais, prática. Lua em Gêmeos: Mãe falante, estudiosa, curiosa, maleável, necessitada de estímulo. Lua em Câncer: É o posicionamento mais complexo da Lua, pois Câncer é regido por este planeta. A mãe teve uma importância muito grande, seja a de ter dado muita base e conexão ou, ao contrário, de o filho ter ficado com uma sensação de carência ou falta. Lua em Leão: Mãe dramática, brilhante, criativa, afetuosa. Lua em Virgem: Mãe prática, terrena, comedida emocionalmente, prestativa. Lua em Libra: Mãe diplomática, sociável, mental, voltada para o seu relacionamento afetivo. Lua em Escorpião: Mãe intensa, profunda, visceral, complexa. Lua em Sagitário: Mãe animada, extrovertida, exagerada, estrangeira. Lua em Capricórnio: Mãe eficiente, voltada para o âmbito profissional, prática, capaz de dar estrutura. Lua em Aquário: Mãe inventiva, criativa, sociável, voltada para o grupo e/ou coletivo. Lua em Peixes: Mãe mística, emotiva, sonhadora, espiritualizada, às vezes frágil.

Lua é maternidade

O tipo de mãe que cada mulher quer ser passa pela Lua. Exemplo: uma mulher com Lua em Aquário pode, dentre várias possibilidades, querer ser uma mãe que prepara o filho para o mundo, desenvolvendo suas habilidades criativas, sociais, humanitárias e intelectuais.

Uma mulher com Lua em Capricórnio pode ter uma preocupação grande em dar uma boa estrutura para o filho, mas também prepará-lo para a vida, pois sabe que as coisas não são fáceis, disciplinando, dando limites e o treinando para lidar com circunstâncias variadas.

A Lua também influi em como a maternidade é vivida. Uma mulher com Lua na Casa 2, do dinheiro, pode dar muita importância à estabilidade material como fator para querer ser mãe.

A Lua em conjunção, quadratura e oposição com Plutão tende a indicar a maternidade vivida com muita intensidade, como se fosse uma grande transformação.

Aspectos difíceis da Lua com Urano, Marte, Plutão, Netuno podem indicar propensão a problemas durante a gestação.

É bom também estender o conceito de maternidade, pois a Lua tem a ver com cuidado.

Uma pessoa pode não ser mãe biologicamente, mas pode ser protetora e cuidadora de animais, ou, ainda, exercer a faceta lunar de outras formas.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

