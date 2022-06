Como usar aromaterapia para ansiedade

Quem nunca sentiu ansiedade na vida levanta a mão. Difícil achar alguém, não é? Parece que esse é o mal do século, já que em algum momento todos já experimentaram esse sentimento.

Pode ter sido por conta da prova na faculdade; da vez que precisou falar em público ou pedir aumento para o chefe; de problemas de saúde, na família ou amorosos; de brigas com amigos; ou de qualquer situação de estresse que desencadeou uma crise de ansiedade.

A ansiedade pode ser prejudicial quando passa a ser algo muito presente na vida da pessoa, impedindo-a de fazer suas atividades diárias. Nesses casos, o sentimento é preocupante e torna-se patológico, sendo necessário buscar ajuda profissional.

Sintomas de ansiedade

Preocupações exageradas com saúde, trabalho, família, dinheiro. Medo e apreensão de alguma situação específica. Sensação que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Mente muito ativa e que pensa demais, falta de controle dos pensamentos, de organização de ideias e de foco. Baixa autoestima. Suor excessivo nas mãos, taquicardia e falta de ar. Compulsão alimentar sem motivo.

Lembre-se que existem vários níveis de ansiedade. Alguns são mais fáceis de serem tratados e podem ser controlados somente com terapias naturais e complementares. Em casos mais graves, é necessário um acompanhamento médico mais presente, como a psicoterapia, e o uso de práticas naturais, como a Aromaterapia, usadas como complementos.

Quando inalamos um óleo essencial, o aroma segue até o cérebro, no nosso sistema límbico, que é o responsável pelos comportamentos e emoções. Geralmente os óleos extraídos de flores possuem propriedades calmantes, que são excelentes para ajudar a trabalhar a ansiedade, como o óleo essencial de Lavanda, Ylang Ylang ou Néroli, por exemplo.

Como controlar a ansiedade com Aromaterapia

Óleo essencial de Lavanda: é calmante, relaxante e pode ser utilizado em qualquer estado de ansiedade, ajudando no equilíbrio da mente e do corpo. Óleo essencial de Ylang Ylang: ajuda a aliviar tensões nervosas, ansiedade e problemas relacionados ao estresse. Traz conforto e harmoniza. Óleo essencial de Néroli: beneficia todos os problemas emocionais, é um tranquilizante natural para ansiedade, e excelente no combate à insônia causada pela ansiedade. É indicado para a “mente que nunca para”.

Além disso, os óleos cítricos também ajudam a combater a ansiedade. Descubra abaixo quais são:

Óleo essencial de Bergamota: é considerado um óleo relaxante e calmante, auxiliando no tratamento de situações de estresse, ansiedade e agitação. Óleo essencial de Mandarina: é ansiolítico, ou seja, tem forte ação sedativa nas tensões emocionais. Óleo essencial de Laranja Doce: é calmante, diminui o estresse, elimina o medo do desconhecido, é harmonizante e ansiolítico. Seu odor refrescante ajuda as pessoas a relaxar e descontrair.

Se preferir, opte pelos óleos essenciais amadeirados para controlar a ansiedade:

Óleo essencial de Vetiver: é sedativo, ajuda nos distúrbios do sono causados pela ansiedade e no esgotamento físico e mental. Ajuda a amenizar tensões resultantes de estresse, traz clareza mental e equilíbrio, quando as pessoas se sentem desconectadas e sem chão.

Como usar Aromaterapia para ansiedade

Uma sugestão é utilizar algum desses óleos no dia a dia em um colar aromático ou no difusor pessoal, pingando apenas 2 gotas diariamente. Na manhã, opte pelos óleos essenciais cítricos. Já durante a noite, é indicado pingar no difusor elétrico ou reuchaud 5 gotas do óleo essencial de Lavanda e Bergamota, diluídos em um pouco de água.

Se preferir, você pode fazer um creme com:

60g de creme neutro 7 gotas do óleo essencial de Lavanda 6 gotas do óleo essencial de Bergamota ou Laranja Doce 1 gota do óleo essencial de Vetiver 2 gotas do óleo essencial de Néroli

Modo de preparo: misture bem e faça uma massagem nos pés antes de dormir.

Óleos vibracionais combatem ansiedade e podem ser usados nos alimentos

Uma combinação perfeita para combater a ansiedade é a banana com o abacate. A banana é rica em triptofano, que é um aminoácido que age na produção do neutransmissor serotonina, auxiliando no controle da ansiedade. Já o abacate é uma fruta rica em vitamina B3, ácido fólico, vitamina C, ferro, magnésio e potássio, que diminuem a ansiedade.

Uma sugestão é bater a banana com o abacate com um pouco de leite desnatado e incluir 2 gotas do óleo essencial vibracional de Laranja Doce e Néroli. Se preferir, use 6 gotas de um composto vibracional voltado para controle da ansiedade.

Essa combinação é indicada principalmente para o final da tarde, quando muitas pessoas sentem vontade de comer algo mais doce, por conta da ansiedade.

Em caso de dúvidas, consulte sempre um aromaterapeuta para orientações com relação ao óleos essenciais e vibracionais. E lembre-se: somente a Aromaterapia Vibracional pode ser usada na ingestão de alimentos com segurança e sem contraindicações.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com