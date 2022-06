Significado da cor Índigo: cor da intuição e da consciência

A cor índigo é uma variação do azul, com uma tonalidade mais forte e intensa, como o anil. O índigo trabalha a energia do Chakra Frontal, que aguça nossa intuição, eleva e expande nossa consciência, permitindo uma compreensão melhor das situações da vida.

Ele também traz um profundo estado de relaxamento para corpo e mente, além de nos ajudar no processo de autoconhecimento, transformando nossos padrões internos.

A cor traz conforto para quem tem problemas como medo, timidez, claustrofobia e complexo de inferioridade. Seus benefícios são parecidos com o azul, que também oferece calma e tranquilidade. O índigo ainda purifica, limpa, clareia, relaxa e libera a mente e o corpo físico.

Outra possibilidade para usufruir os benefícios do índigo é ingerir alimentos nesta cor ou na cor roxa ou violeta, como blueberry, ameixa, amora, uva, uva passa, dentre outros.

As roupas na cor índigo são indicadas para ajudar no aprendizado, além de deixar a pessoa tranquila e serena, pois transmite paz.

Já quando usada na decoração e nos ambientes causa uma sensação de libertação, sendo indicada, portanto, para lugares muito tensos, como escritórios.

Sendo assim, a cor é excelente para pessoas que cultivam pensamentos negativos e obsessões de qualquer aspecto, já que anula esses comportamentos.

Também é muito indicada para tratar problemas de visão e audição, pois energiza o globo ocular, auxiliando nos mecanismos visuais.

Além disso, trabalha o tímpano e o labirinto, favorecendo a boa audição. Podemos utilizá-lo também em casos de labirintite: basta direcionar uma luz laranja, durante 5 minutos, sobre a nuca.

Depois, na direção dos ouvidos, coloque uma luz verde, por 2 minutos, uma azul, por 3 minutos, e por último a luz índigo, durante 5 minutos. Se possível, consulte um cromoterapeuta para lhe auxiliar e fazer as aplicações das luzes coloridas em sessão.

Quando o Chakra Frontal – localizado na região entre as suas sobrancelhas – está desequilibrado, os sintomas são: distúrbios do sono, pesadelos, dores de cabeça, perda de concentração, problemas na vista, depressão, pensamentos rígidos.

Se você possui um ou mais desses sintomas, é interessante visualizar a cor azul índigo neste centro de energia do corpo, fazendo um trabalho de visualização criativa e Meditação todos os dias, por pelo menos 7 minutos.

Quem faz massagens estéticas modeladoras ou drenagem linfática pode colocar uma lâmpada de cor índigo no local, enquanto faz o procedimento, porque a cor azul índigo ajuda nos processos inflamatórios, ajudando, inclusive, a amenizar a celulite.

Você também pode preparar uma água solarizada nessa tonalidade, para aproveitar os benefícios do índigo, ou utilizá-la ainda em terapia, junto a um profissional especializado.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com