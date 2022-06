Significado da cor azul: cor da calma, da tranquilidade e da fé

Na Cromoterapia, a cor azul é a primeira cor fria, que é mais sutil e trabalha as emoções e os sentimentos.

Afinal, traz calma, relaxa a mente e consequentemente o corpo, permitindo-nos ter contato com nossa essência, com o nosso “eu” mais íntimo, nos ajudando a resgatar nossa fé.

A cor ainda trabalha removendo ideias obsessivas e padrões nocivos de comportamento.

Além disso, atua diretamente no Chakra Laríngeo, localizado na altura da garganta, que facilita a verbalização e a expressão, ou seja, nos impulsiona para falar tudo que sentimos ou nos incomoda e atrapalha.

Sendo assim, todas as vezes que sentir necessidade de trabalhar a energia da comunicação na sua vida, faça um trabalho diário de visualização criativa da cor azul neste Chakra, por pelo menos cinco minutos. Outra possibilidade é ingerir água solarizada nesta cor.

Cor Azul pode ser usado para melhorar a saúde

O azul tem muitas propriedades terapêuticas e traz efeito calmante, analgésico e bactericida, além de purificar e limpar as impurezas do organismo.

Atua principalmente no sistema nervoso, diminuindo o batimento cardíaco, o que é excelente quando a pessoa apresenta quadros de taquicardia e transtorno de ansiedade.

É uma das cores que em conjunto com a cor verde ajuda a controlar a pressão arterial. Mas lembre-se que nesse caso sempre é necessário o acompanhamento médico ou o uso de medicamentos indicados pelo seu profissional de saúde.

A Cromoterapia pode ajudar complementando seu tratamento médico.

A cor azul também energiza e melhora estados de dores de cabeça, dores musculares, tensões do dia a dia e cólicas menstruais.

Nesse caso, pode ser usado em massagens relaxantes, direcionando uma lâmpada azul no local das tensões e dores. Outra possibilidade é iluminar um ambiente inteiro com a cor, como na sala de estar, por exemplo, caso haja o intuito de ter mais relaxamento.

Como usar a cor azul no dia a dia?

As pessoas que gostam muito do azul ou costumam usá-lo em excesso no dia a dia tendem a ser mais emotivas, carinhosas, prestativas, doadoras, intuitivas e preocupadas em ajudar os outros, sentindo-se realizadas com isso, mas muitas vezes esquecendo de si próprias.

No lado negativo, isso pode gerar um pouco de carência, baixa autoestima e dificuldade em dizer “não”, afinal, tudo em excesso pode ser prejudicial.

Já quem nunca faz uso da cor pode apresentar dificuldade de envolvimento, entrega e dedicação. Por isso a indicação é que a cor seja usada com equilíbrio no cotidiano.

Já no que diz respeito aos ambientes, a cor pode ser usada nas recepções de empresas, por exemplo, para trazer um clima agradável e aconchegante aos lugares que recebem visitantes.

A co azul ameniza o tempo de espera, evitando que a pessoa se irrite pela demora em ser atendida.

Em casa, o mais indicado é usar a cor nos quartos de dormir, pois ela relaxa, acalma, traz tranquilidade, enfatiza um sono tranquilo e restaurador.

É excelente para quem sofre de insônia ou acorda muitas vezes à noite e demora para voltar a dormir. Se não quiser pintar o cômodo nesta cor, pode ser interessante usar uma luz azul na hora de dormir, de 5 a 10 minutos antes de deitar, para proporcionar esse relaxamento.

Já nas roupas, acessórios e sapatos, o azul proporciona uma sensação de tranquilidade e serenidade, suavizando as tensões do dia a dia.

Quando você precisa fazer uma apresentação ou participar de uma reunião de negócios na qual precisa falar e se expor, a cor ajuda a trazer envolvimento e aproximação com o grupo e, ao mesmo tempo, ameniza o nervosismo e a ansiedade.

Nesses casos, abuse de peças no tom.

Os alimentos também podem contribuir para trazer a energia da cor azul para sua vida. Frutas como ameixa, amora, uva e blueberry, quando ingeridas de uma a duas vezes por semana, intensificam os benefícios da cor azul no seu cotidiano.

Por último, consulte sempre um profissional especializado para ajudá-lo da melhor forma a usar a Cromoterapia em seu favor.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com