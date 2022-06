Sinificado da cor verde: cor do equilíbrio e do bem-estar

Na Cromoterapia, a cor verde é o intermediário entre as cores quentes e frias, entre os níveis físico e emocional.

A cor traz serenidade, mantém o bom funcionamento do corpo, trazendo equilíbrio e bem-estar. Além disso, nos deixa centrados, harmonizando físico e mente.

Se você se sentir fisicamente cansado, agitado ou estressado, pode usar o verde em seu benefício.

Afinal, a cor tem efeito calmante, age como regeneradora dos órgãos e sistemas e normaliza as funções de todas as glândulas do corpo – especialmente a pituitária, que é responsável pelo bom funcionamento das demais glândulas.

É, ainda, uma das cores que ajuda a controlar a pressão arterial, pois acalma o sistema nervoso, agindo como sedativo, e ainda ajuda nos quadros de irritabilidade, insônia e esgotamento físico.

O Chackra Cardíaco, localizado na altura do coração, também é energizado por esta cor.

A cor verde ainda ajuda no sistema digestivo. Por isso, comer hortaliças desta cor facilita uma boa digestão após as refeições.

Além disso, o verde é um estabilizador emocional e ajuda a controlar os medos e as inseguranças. Não tem contraindicação, exceto em casos de esgotamento físico, já que quando usado em excesso pode causar cansaço.

Como usar a cor verde no dia a dia?

Quando usada em roupas, a cor verde traz equilíbrio, por isso é recomendado para pessoas muito agitadas ou hiperativas. Além disso, a cor atrai bens materiais e oportunidades de negócios, sendo ideal para usar em entrevistas de emprego.

Nos ambientes, pode ser utilizada em áreas grandes, como quintais e paredes externas da casa. Outra opção é ter lâmpadas e objetos de decoração nessa cor, ou ainda plantas que ajudam a relaxar no ambiente.

Quando usada em conjunto com o amarelo, a cor favorece os ossos e ajuda na prevenção da osteoporose.

Já em escritórios ou qualquer área de trabalho o verde não é indicado, pois pode trazer estagnação. Nas empresas, a cor deve ser utilizada apenas em áreas de lazer e descanso, por exemplo. Por outro lado, por simbolizar a saúde, é favorável para hospitais e casas de repouso.

Na publicidade, a cor verde é ideal para apresentar embalagens de produtos ligados à natureza, como produtos naturais e fitoterápicos, pois a cor transmite sensação de pureza ou algo natural.

Também é aconselhável abusar dos sucos verdes nas refeições, principalmente antes do café da manhã, em jejum.

Para isso, utilize hortaliças desta cor, como salsinha, salsão ou couve-manteiga. Por último, veja aqui como preparar uma água solarizada na cor verde.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com