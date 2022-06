Significado da cor vermelho: cor da paixão e da sensualidade

Se o relacionamento anda meio devagar, vocês estão desmotivados, cansados e sem energia, talvez seu Chakra Básico (localizado na altura dos órgãos genitais) possa estar desequilibrado.

Esse centro de energia do corpo está relacionado com o poder criador da energia sexual. Quando está enfraquecido, indica distúrbios da sexualidade.

Mas quando está excessivamente energizado, indica sexualidade exacerbada. O importante é buscar o equilíbrio e uma das formas possíveis de fazer isso é usar a cor vermelho, já que esse Chakra é simbolizado pela cor.

O vermelho é estimulante, traz vitalidade e induz à ação. Também faz a gente se sentir centrado no “aqui e agora”, oferece energia e movimento, ajudando a reacender a paixão e dar uma “levantada” no relacionamento.

É a cor da paixão, da sedução e da sensualidade.

As mulheres podem usar uma lingerie vermelha, para estimular os sentidos sexuais e as fantasias eróticas do casal.

Aproveitando a energia do vermelho, veja abaixo algumas dicas de como usar a cor para aquecer seu relacionamento:

O vermelho tem um poder de atração muito forte sobre os homens, já que induz ao sexo, ao desejo, à paixão e, além de tudo, é provocante e ousado.

Então a mulher pode optar por vestir uma peça nessa cor para atrair os olhares masculinos.

Objetos vermelhos na decoração do ambiente também ajudam a estimular e trazer energia para uma noite de muito prazer. Flores vermelhas são excelentes para apimentar a cama. Podem ser gérberas, rosas ou outra flor de sua preferência. Coloque-as em um vaso bem bonito ou espalhe as pétalas no ambiente. Se quiser, acenda velas vermelhas para criar um clima. Abuse de frutas vermelhas, como o morango. A ideia é colocá-lo em uma taça de champanhe, por exemplo, e brindar com a pessoa parceira.

Use as dicas para brincar, usar a criatividade e a imaginação. E deixe as sensações e emoções surgirem nos momentos a dois. Boa diversão!

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com