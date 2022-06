Significado da cor laranja: cor da prosperidade

A cor laranja traz força, coragem, determinação e ousadia, tirando a gente do estado de medo e covardia.

A cor ainda nos estimula e inspira, desabrocha, faz com que a gente tenha um impulso mais voltado à prática, repleto de coragem e astúcia. Permite que a gente possa desvendar o todo, em alguma situação que possa estar obscura.

A cor está manifestada em algumas frutas cítricas, como por exemplo a própria laranja ou a tangerina, que nos dá mais energia de ação. A cor laranja lembra que a gente pode atuar e fazer.

O laranja é considerado a cor da prosperidade. Afinal, se estamos mais ousados, corajosos e estimulados, tudo flui de maneira tranquila, a gente se sente mais seguro e as coisas acontecem, trazendo uma vida mais próspera.

A relação da prosperidade com a cor laranja tem a seguinte característica: a ousadia e o planejamento estratégico fundamental para ser bem sucedido, e o vigor para colocar a mão na massa.

A cor laranja tem os atributos que levam a pessoa a ser próspera. Oferece a cada um condições para que deslanche e alcance o que deseja.

Incorpore a cor laranja ao seu visual

Para se beneficiar dessa energia, você pode utilizar um look completo na cor laranja ou, se preferir, uma peça de roupa ou um acessório na mesma cor.

Pode ser até uma peça íntima, principalmente naqueles dias nos quais você precisa de mais ousadia e coragem para enfrentar os desafios do seu dia.

Se você tem em mente que é uma cor muito forte para utilizar, está na hora de quebrar padrões, não é mesmo? Afinal, por que a cor laranja pode trazer algum desconforto? A dificuldade de lidar com a ousadia, movimentar e fazer fluir?

Aromaterapia também é aliada à prosperidade

Fazendo um gancho com a Aromaterapia podemos destacar alguns óleos que também ajudam a ter uma vida próspera:

Como foi dito acima, precisamos quebrar alguns padrões e crenças para se abrir à prosperidade.

Pensando nisso, nada melhor do que o óleo essencial de patchouly que ajuda quem não consegue mudar padrões de comportamento, tem dificuldade em aceitar mudanças ou quebrar paradigmas.

O óleo essencial de gerânio ajuda nas decisões, trabalha a ousadia e a coragem. Além disso, é um óleo bem feminino, que ajuda a enfrentar problemas decorrentes da TPM e da menopausa, que atrapalham muito o dia-a-dia de algumas mulheres, contribuindo para a estagnação e a falta de ânimo para correr atrás das metas e objetivos.

Onde encontrar seu aromatizador pessoal:

Loja online SS Aromaterapia – no Shopping Holis

O óleo essencial de vetiver ajuda a nos conectar e sedimentar as realizações, pois traz segurança ao caminhar e buscar as novas conquistas.

O óleo essencial de canela dá coragem para realizar as mudanças que são necessárias e oferece uma energia de total renovação de sentimentos.

O óleo faz com que a pessoa busque a evolução sempre para o melhor crescimento, traz prosperidade material, como bens e dinheiro, rompe padrões de crenças negativas e renova as energias, tanto do físico como do ambiente.

Para se beneficiar desses óleos use-os diariamente no difusor elétrico (6 gotas em um pouco de água) ou 2 gotinhas no aromatizador pessoal.

Siga a orientação de cada óleo citado acima, de acordo com a sua necessidade. E lembre-se: consulte sempre um aromaterapeuta para orientação em suas sinergias em Aromaterapia.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

