Exercícios de proteção para todas as horas

Muitas pessoas têm exercícios de proteção, mas a maioria tende a entender como folclóricas certas práticas antigas. Tanto é que a figura da benzedeira está desaparecendo, as rezas que eram feitas nas casas das pessoas são raras hoje em dia e os rituais que tocam a espiritualidade foram banalizados.

No entanto, se desmistificarmos certas práticas, tirarmos delas o caráter religioso e esotérico, e tentarmos entendê-las num contexto mais pragmático, poderemos alcançar uma outra dimensão da realidade.

Podemos compreender que temos dentro de nós uma coleção infinita de informações que estão perdidas e que valem a pena ser resgatadas para serem utilizadas em nossas vidas.

Aqui, saiba como aprender com seu corpo e entender quais emoções estão desencadeando doenças.

Como criamos a nossa realidade

A imaginação é uma fonte de produção da realidade. É na imaginação que nascem todas as coisas, todas as ideias que serão postas em prática no mundo material. Num plano mais sutil, porém não menos real, estamos criando nossa realidade o tempo todo. Planejamos nosso dia e até nossa vida de forma inconsciente na maior parte das vezes.

Quantas coisas acontecem e dizemos que não gostaríamos que tivessem acontecido ou que não estavam nos nossos planos? Isso pode ser:

uma gravidez “indesejada” ser demitido mudar de casa receber um convite para uma viagem inesperada ser convidado para escrever artigos num site trocar de carro de uma hora para outra

Muitas coisas que tomamos por “acidente de percurso” estavam sendo “fermentadas” em nosso subconsciente, e é claro que não nos damos conta disso. Por exemplo:

Acabamos por nos descuidar “voluntariamente” quando lá no fundo desejamos um filho, mesmo que o momento não seja o mais apropriado. Criamos condições para a demissão quando não gostamos do que fazemos ou quando não suportamos mais aquele chefe. Aquela amiga vai deixar a casa onde mora e você vê uma oportunidade de viver com mais conforto. Algo em você deseja que suas ideias e seus conhecimentos se espalhem e surge um convite oportuno para escrever e assim por diante, sem que nenhuma dessas coisas faça parte consciente de seus planos.

Como usar a imaginação para tornar a vida melhor

O subconsciente não entende a linguagem das palavras, mas sim a linguagem das imagens. Quando sonhamos, sonhamos imagens. O sonho não tem som. É nossa mente consciente que monta o diálogo ou os barulhos em função dos sentimentos que as imagens do sonho produziram. Entenda aqui o significado dos sonhos.

Partindo desse princípio, podemos inferir que se as imagens ficam gravadas no subconsciente e que o nosso subconsciente nos “dá ordens” e nos conduz a experiências reais.

Não necessariamente experiências materializadas, mas certamente a experiências sensoriais, praticamente “concretas”. Ou seja, usar a imaginação pode ser um recurso para proteção, para conquistas e até mesmo para diversão.

Basta imaginarmos uma situação perigosa para que tenhamos a sensação de estarmos realmente em perigo, não é verdade?

Se imaginamos um encontro com alguém amado, chegamos quase a sentir o calor do abraço, podemos nos excitar só de imaginar aquele beijo ardente. Também nos sentimos leves se imaginarmos que estamos voando nas asas de um condor, observando a paisagem andina.

Ora, se a imaginação é tão poderosa, por que não podemos condicionar conscientemente o nosso subconsciente – que entende a linguagem das imagens – para tornar nossa vida mais harmoniosa e, por que não dizer, mais espiritualizada?

A seguir, confira exercícios de proteção para todas as horas.

Exercícios de proteção

Confira abaixo alguns exercícios de proteção, ou seja, de imaginação, para você utilizar no seu dia a dia.

Proteja seu sono e seu dia

Antes de se deitar e assim que acordar, imagine que você está suspenso no infinito do cosmo, debaixo de uma estrela brilhante que você elegeu como sua. Imagine que dessa estrela pende uma cachoeira de luz branca (da cor da estrela) e que essa luz penetra por sua cabeça, percorre cada célula de seu corpo e sai rapidamente pela sola de seus pés, se perdendo no infinito. Em seguida, imagine que seu coração é um sol. Você sente esse sol pulsando dentro de você, em seu peito, e os raios desse sol envolvem todo o seu corpo. Fixe essa imagem por trinta segundos… e está feito! Você está dentro de um campo de força, irradiando luz e calor.

Livre-se da energia negativa

Quando estiver perto ou falando com alguém negativo ou pessimista, proteja-se dessa energia, imaginando que entre você e essa pessoa existe um muro de luz que impede que a energia alheia chegue até você. Veja aqui outras 7 maneiras de se livrar da energia negativa.

Insônia nunca mais

Apesar de ser indicado para os insones, o exercício pode e deve ser feito por todos:

Deite-se de barriga para cima, respire profundamente três vezes, relaxe a musculatura em torno dos olhos e imagine estar sozinho na mais bela paisagem. Está anoitecendo e você assiste ao pôr do sol. Você ouve apenas os sons da natureza: ondas do mar se quebrando, a brisa tocando as folhas das árvores, os pássaros se recolhendo… Imagine que os últimos raios de sol atingem delicadamente seu peito, aconchegando você num sono profundo.

Confira aqui uma Meditação para insônia e como usar mindfulness para dormir.

Seja feliz com o próprio corpo

Esse exercício é muito útil para quem está fazendo dieta, pois o corpo guarda a memória da imagem ideal e naturalmente você será disciplinado até chegar onde deseja ou precisa.

Imagine-se em frente ao espelho e pense em você despindo suas roupas e olhando para a imagem refletida. Imagine que a imagem que vê no espelho é a imagem que você julga ser a ideal para você, é o seu corpo em sua melhor forma. Então entre no espelho, vire-se e vá se encaixando na imagem, até sentir que você se tornou essa imagem. Saia lentamente do espelho com seu corpo e seu rosto renovados e siga em frente, curtindo a nova forma.

Amenize a saudade

Num ambiente tranquilo e sentado ou deitado confortavelmente, imagine a pessoa de quem você está saudoso, não importa se essa pessoa já morreu ou se é alguém que não vê há tempos. Imagine que vocês estão num campo de flores e que caminham na direção um do outro lenta e levemente. Sinta o calor do corpo e a alegria do encontro e se abracem longamente… O efeito é mágico, confortador.

Invente seu próprio exercício de proteção

Se quiser amor no seu ambiente, coloque Vênus, a deusa do amor, no centro de sua casa. Se precisar de segurança ao falar, imagine Mercúrio, o deus da comunicação, ao seu lado, lhe emprestando o dom da palavra.

Ou invente você mesmo seu próprio “deus”, dê a ele um formato em sua imaginação e o coloque a seu serviço. E assim, através da imaginação, você pode inventar suas próprias técnicas, basta usar a criatividade.

Mas não acredite simplesmente em tudo o que eu disse. Experimente!

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Celia Lima

Psicoterapeuta Holística, utiliza florais e técnicas da psicossíntese como apoio ao processo terapêutico. Presta atendimento também por meio de terapia breve com encontros semanais, propondo uma análise lúcida e realista de questões pontuais propostas pelo cliente objetivando resultados de curto/médio prazo.

celiacalima@gmail.com