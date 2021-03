“Waffles + Mochi” é o nome de nova série infantil sobre alimentação saudável lançada pela Netflix com a participação da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama.

No programa, personagens deixam a “Terra dos Alimentos Congelados” e partem em missões, viajando para cozinhas, restaurantes, fazendas e casas ao redor do mundo.

“Estou animada para que as famílias e crianças em todos os lugares se juntem a nós em nossas aventuras enquanto descobrimos, cozinhamos e experimentamos comidas deliciosas de todo o mundo”, disse Michelle em suas redes sociais.

Num momento em que predominam os fast-foods, ela também comentou ser muito importante o uso de alimentos frescos pelas famílias. O objetivo da série é reconectar as crianças a uma cozinha mais nutritiva, incentivando um cuidado maior com o preparo dos alimentos.

Causas a favor da infância

A nova série fará uma parceria com o “Partnership for a Healthier America”, iniciativa que fornece ingredientes frescos às famílias necessitadas nos Estados Unidos, contribuindo assim para que as crianças desenvolvam hábitos alimentares mais saudáveis.

Michelle também lançou, em 2010, uma campanha de saúde pública “Let’s Move!”, que buscava reduzir a obesidade infantil, motivando um estilo de vida saudável nas crianças desde cedo.

A série é dirigida pela Higher Ground Productions, a produtora de Michelle e seu marido, o ex-presidente Barack Obama.

