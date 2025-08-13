Vídeo mostra momento em que assaltante é morto ao ter arma tomada por motorista

O momento em que um motorista reagiu a uma tentativa de assalto e acabou matando o ladrão se tornou viral nas redes sociais.

Dea acordo com o portal ND, o homem de 27 anos conseguiu tomar a arma do ladrão, que acabou morrendo após receber disparos na avenida Jornalista Roberto Marinho, zona Sul de São Paulo, na tarde de terça-feira (12).

As imagens mostram que o criminoso abordou a vítima pela janela do carro em uma moto, mas o motorista agiu rápido e disparou três vezes contra ele após subtrair a arma que era usada para o assalto.

Ferido, o assaltante de 35 anos abandonou a moto e correu pela avenida. Após a fuga a pé, foi socorrido no Hospital Campo Limpo, mas não resistiu e veio a óbito.

A moto usada pelo homem era roubada e foi apreendida. O caso é investigado como roubo, legítima defesa, homicídio e localização/apreensão de veículo pela 27º Distrito Policial.