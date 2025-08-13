Pai leva bebê de apenas três meses ao hospital e termina preso

Esta semana, um pai foi preso em flagrante por agredir brutalmente a filha de apenas três meses de vida, em Anápolis (GO).

ANÚNCIO

De acordo com o portal de notícias Dia Online, a bebê foi internada em estado grave na UTI, sofrendo parada cardiorrespiratória por cerca de 25 minutos e sendo reanimada. Mesmo assim, a criança não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O caso foi descoberto depois que o homem de 31 anos levou a menina para a UPA, alegando que ela havia se engasgado com leite. No entanto, a equipe médica constatou hematomas pelo corpo e uma perícia descobriu um traumatismo crânio encefálico grave, causado por meio de uma ação contundente.

Ainda no hospital, o pai recebeu voz de prisão em flagrante, sendo autuado por homicídio e recolhido à unidade prisional. A mãe também será investigada para determinar se era consciente das agressões.

Além da bebê, o casal tinha mais três filhos e vizinhos relataram episódios de agressões anteriores na residência.