Mulher atacada por dois pitbulls está em estado grave na UTI

Uma mulher continua em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, após sofrer ataques de dois pitbulls.

De cordo com NP Expresso, ela não teve a identidade revelada, mas era dona dos animais que a atacaram na madrugada do último domingo (10) por volta das 4h30min.

A ocorrência aponta que a Brigada Militar e o Samu aguardaram a contenção dos animais para iniciar o atendimento.

A vítima teve ferimentos no rosto, nos braços e nas costas.