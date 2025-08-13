Motorista de aplicativo desvia rota e estupra jovem passageira

Cherliton Costa Santos, de 29 anos, foi preso na última terça-feira (12) acusado de estuprar uma passageira enquanto trabalhava como motorista de aplicativo.

De acordo com o blog de notícias Mario Adolfo, a vítima, uma jovem de 22 anos, foi obrigada a masturbá-lo três vezes depois que ele desviou a rota da corrida.

O caso aconteceu em Manaus e o homem conduzia uma motocicleta. Ele procurou uma rua menos movimentada para cometer a violência.

“A vítima, na noite de sexta-feira, solicitou um motorista por aplicativo, ela subiu na moto e durante o trajeto ele pediu que ela segurasse na cintura ao invés dos ombros. E aproveitando a proximidade da mão, ele puxou a mão dela para o órgão genital obrigando-a masturbá-lo. Ele mudou o trajeto para uma rua que não estava movimentada. Ele fez isso por três vezes”, informou a delegada Priscilla Orberg, adjunta da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul.

Após o crime, ele deixou a vítima normalmente no trabalho e ela imediatamente procurou as autoridades mostrando um print com o nome do motorista e a placa da motocicleta.

Ainda na sexta, foi tentado realizar o flagrante do homem, mas ele deixou de realizar corridas e no sábado (9/8) a Justiça decretou a prisão preventiva dele.

“A prontidão da vítima em chamar as autoridades policiais, apresentar os dados do motorista foi fundamental para as nossas investigações, inclusive, estamos na metade da Operação Shamar que também combate à violência de gênero”, disse

Cherliton está na condição de investigado e a empresa não bloqueou sua conta. Ele já era investigado pelos crimes de estupro de vulnerável, lesão corporal, sequestro e cárcere privado, além de registro de violência doméstica e desacato contra policiais militares.

