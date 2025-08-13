Menina que desapareceu a caminho da escola é procurada

A família de Maria Luiza Pregentino da Cruz Benedito, de 12 anos, procura respostas sobre o paradeiro da menina, desaparecida desde segunda-feira (11), em Juiz de Fora, em Minas Gerais.

ANÚNCIO

De acordo com o portal de notícias Estado de Minas, Maria Luiza usava blusa de uniforme da Escola Estadual Fernando Lobo, calça preta, casaco preto, uma mochila escolar e óculos de grau.

A tia Tais da Cruz, que também e a responsável legal pela menina, relata que ela foi vista pela última vez na Rua Marechal Deodoro, no Centro da cidade, às 12h15, sozinha.

A escola onde a menina estuda está localizada no Bairro São Mateus, a cerca de três quilômetros de onde foi vista pela última vez.

Segundo Tais, Maria Luiza não chegou a entrar na escola naquele dia. Desde então, a família não tem notícias.

A Polícia Civil foi consultada para esclarecimentos sobre as investigações do desaparecimento e a reportagem aguarda retorno.

Quem tiver informações pode entrar em contato com Ana pelo número (32) 99119-4311 ou com a Polícia Civil pelo telefone (31) 2828-1970.