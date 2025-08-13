Família denuncia que zelador de escola tocou nas partes íntimas de menina de 9 anos e não foi preso

Um zelador da Escola Estadual General Sampaio, em Manaus, é acusado de tocar nas partes íntimas de uma criança de apenas nove anos.

De acordo com o portal de notícias AM Post, o abuso teria ocorrido dentro do próprio colégio no último dia 4 de agosto, e a família denuncia que o homem não foi preso.

“Eles disseram que a pessoa que cometeu o crime já está afastada, que as autoridades já estão resolvendo, porém, ele está solto e pode fazer isso com outras crianças”, desabafou a mãe da menina.

A criança contou o homem se aproximou e a tocou de forma indevida em seu órgão genital enquanto ela caminhava por um corredor da escola.

Imediatamente, a criança relatou o ocorrido para a direção da escola, que prometeu tomar as providências necessárias. No entanto, o zelador foi apenas afastado do cargo.

A polícia de Manaus recebeu imagens e outras informações fornecidas pela escola e iniciou investigação para apurar o caso e responsabilizar o suspeito.

