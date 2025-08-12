Protetor de animais preso com cães congelados revela motivo que o levou a fazer isso

Um protetor de animais preso recentemente por maus-tratos em Biguaçu, na Grande Florianópolis, explicou o motivo de ter congelado cães mortos.

De acordo com o portal de notícias ND, os animais foram encontrados no freezer durante uma operação policial que também resgatou quase 80 cães em um sítio no interior do município. Os animais estavam debilitados, desnutridos, doentes, sem alimentação adequada e em condições insalubres.

Ele foi preso e solto no dia seguinte, mas ficou proibido de ter animais sob sua guarda novamente e responderá pelo crime de maus-tratos. Segundo o TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina), o município ou o Estado também devem providenciar atendimento psicológico e psiquiátrico para ele.

A defesa explicou em nota que os animais foram congelados como uma medida para evitar que os outros cães tivessem também doenças virais.

“Os animais estavam doentes e vieram a óbito em decorrência de cinomose e parvovirose, doenças virais altamente contagiosas, que podem permanecer por anos no local contaminado, uma vez que se trata de um vírus”, explicaram.

A defesa defende que seu cliente é inocente na acusação de maus-tratos e que o congelamento é uma alternativa para inativar o vírus e evitar a proliferação da doença antes do sepultamento.