Foco

Pai busca filha em rodoviária e ela relata estupro dentro de ônibus

Jovem acordou sendo violentada durante a viagem.

Homem foi preso na rodoviária.
foto (Divulgação)
Por Victória Bravo

Uma jovem de 18 anos foi estuprada durante uma viagem de ônibus até Paranavaí, no noroeste do Paraná.

ANÚNCIO

De acordo com o portal de notícias Gazeta Web, a jovem estava em um ônibus que fazia a linha entre Londrina e Loanda, quando dormiu durante o trajeto. Ela foi acordada ao sentir que um passageiro estava tocando o corpo dela, por dentro da roupa e em choque não pode reagir.

A violência sexual continuou e a jovem contou o que havia ocorrido ao seu pai, que a buscou na rodoviária.

O pai denunciou que a filha foi estuprada e o suspeito de cometer o crime foi preso pela Guarda Municipal (GM) ainda na rodoviária da cidade.

O acusado, que não teve o nome divulgado, negou ter cometido o crime, mas foi preso por estupro de vulnerável, porque a vítima estava desacordada.

Os únicos dados divulgados foram que o homem tem 44 anos e é morador de Loanda. Ele também não possui antecedentes criminais. Sua prisão preventiva foi decretada.

Leia mais: Abandono de incapaz seguido de morte: mãe deixa filha de 5 anos e bebê sozinhas para amanhecer em festa

ANÚNCIO

Tags

Últimas Notícias