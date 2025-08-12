Pai busca filha em rodoviária e ela relata estupro dentro de ônibus

Uma jovem de 18 anos foi estuprada durante uma viagem de ônibus até Paranavaí, no noroeste do Paraná.

ANÚNCIO

De acordo com o portal de notícias Gazeta Web, a jovem estava em um ônibus que fazia a linha entre Londrina e Loanda, quando dormiu durante o trajeto. Ela foi acordada ao sentir que um passageiro estava tocando o corpo dela, por dentro da roupa e em choque não pode reagir.

A violência sexual continuou e a jovem contou o que havia ocorrido ao seu pai, que a buscou na rodoviária.

O pai denunciou que a filha foi estuprada e o suspeito de cometer o crime foi preso pela Guarda Municipal (GM) ainda na rodoviária da cidade.

O acusado, que não teve o nome divulgado, negou ter cometido o crime, mas foi preso por estupro de vulnerável, porque a vítima estava desacordada.

Os únicos dados divulgados foram que o homem tem 44 anos e é morador de Loanda. Ele também não possui antecedentes criminais. Sua prisão preventiva foi decretada.

Leia mais: Abandono de incapaz seguido de morte: mãe deixa filha de 5 anos e bebê sozinhas para amanhecer em festa