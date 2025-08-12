Jovem vê mãe ser agredida por padrasto e toma atitude que termina em prisão

Um jovem foi preso após esfaquear o próprio padrasto na noite da última segunda-feira (11), em Campo Grande.

De acordo com o portal de notícias Primeira Página, ele teve a prisão em flagrante feita pela polícia após deferir quatro golpes de faca contra padrasto, três na região abdominal e um no tórax.

O rapaz teria presenciado a mãe ser agredida pelo marido com um tapa no rosto e foi ameaçado pelo padrasto que passou o dia ingerindo bebida alcoólica e consumindo cocaína.

Após o ataque, o homem ainda tentou fugir, mas caiu na varanda da casa, com ferimentos graves. Ele recebeu os primeiros socorros feito pelos bombeiros e foi encaminhado ao hospital.

A arma do crime foi encontrada limpa em cima de uma mesa e declarações apontaram que o jovem também havia consumido cocaína e não estava usando corretamente a medicação para epilepsia.