Homem tenta matar colega de trabalho por atender ligação da esposa

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante acusado de esfaquear o colega de trabalho por ele atender uma ligação da esposa.

De acordo com o portal RD Notícias, a vítima, de 25 anos, dividia um alojamento no município de Vera, a 461 km de Cuiabá com o homem que tentou assassiná-lo.

Testemunhas informaram que o crime ocorreu porque o colega de trabalho acendeu a luz do quarto, que estava às escuras, para atender a uma chamada de vídeo da esposa em seu celular.

O feito irritou o suspeito que esfaqueou o colega três vezes nas costas. A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde.

A Polícia Militar também foi acionada por uma equipe médica da Unidade de Pronto-Atendimento, encontrando depois o homem nas proximidades do alojamento.

Ele foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência e não revelou mais detalhes da tentativa de homicídio.

