Esposa de empresário que matou gari e foi para academia de luxo será investigada

A esposa do gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, que foi assassinado pelo empresário Renê da Silva Nogueira Junior, de 47 anos, será investigada.

De acordo com o portal de notícias ND +, trata-se da delegada Ana Paula Balbino Nogueira e a apuração foi aberta pela Corregedoria-Geral da Polícia Civil de Minas, pois o crime ocorreu em Belo Horizonte.

A ação busca esclarecer o fato de a arma utilizada no homicídio, pertencer à policial. Além do crime, a conduta da delegada será analisada em procedimento disciplinar, que investigará possível omissão de cautela na guarda da arma.

Empresário que matou gari queria que caminhão do lixo saísse para passar com seu BYD

O crime ocorreu quando Laudemir trabalhava na coleta de lixo. René, se incomodou com o caminhão e exigia que fosse dada a passagem para que ele passasse com seu carro elétrico da marca BYD.

A motorista, colega de Laudemir, foi ameaçada e logo o empresário disparou contra os trabalhadores. A vítima foi atingida no abdômen e veio a óbito.

Após o crime, René fugiu, mas foi capturado em uma academia de luxo e negou a autoria, mas foi autuado em flagrante por homicídio qualificado.