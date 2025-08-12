Abandono de incapaz seguido de morte: mãe deixa filha de 5 anos e bebê sozinhas para amanhecer em festa

Um crime que terminou com uma vítima de apenas 8 meses de vida comoveu Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, no último fim de semana.

ANÚNCIO

De acordo com o portal de notícias Mario Adolfo, uma mãe foi presa em flagrante por suspeita de abandono de incapaz seguido de morte, depois que sua bebê foi encontrada morta ao ser deixada sob os cuidados da irmã de apenas 5 anos durante toda a madrugada de sábado.

No domingo, a acusada retornou de um baile funk e encontrou a bebê sem respirar. Segundo a investigação, a mãe levou a criança a uma unidade de pronto atendimento da região, mas os médicos constataram a morte, com sinais de sufocamento.

Policiais relataram que a residência na qual as crianças foram abandonas estava em condições insalubres, com paredes sujas, roupas rasgadas e sem estrutura adequada para as menores.

Testemunhas relataram à polícia que a mãe deixava as filhas sozinhas com frequência e o paradeiro do pai da criança não foi informado pela Polícia Civil.

A mãe foi levada por policiais para a 34ª Delegacia Policial em Bangu e encaminhada ao sistema prisional. A filha de 5 anos foi entregue ao Conselho Tutelar.

Leia mais: Homem tenta matar colega de trabalho por atender ligação da esposa