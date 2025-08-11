Pitbull precisa ser morto durante ação policial; era vítima de maus-tratos

Um cachorro da raça pitbull terminou morto durante uma ação de policiais militares em Nova Monte Verde, a 968 km de Cuiabá, no fim de semana.

De acordo com o portal de notícias RD News, vizinhos denunciaram que o animal estava solto e atacando as pessoas que passavam na rua.

acionaram uma equipe informando que o animal estava solto, com uma corrente amarrada ao pescoço e atacando as pessoas que passavam na rua.

Ao chegar no local, a equipe encontrou o tutor do animal caído no chão da sua casa embriagado e o cachorro então atacou os agentes, que tentaram se defender com disparo de taser no animal. No entanto, eles só conseguiram interromper o ataque ao atirar no cachorro.

Estilhaços da bala atingiram o tutor do animal, que recebeu atendimento médico e permanece internado.

A polícia constatou que o cão era vítima de maus tratos, sendo mantido acorrentado dentro de um quarto, que estava cheio de fezes pelo chão e sem água ou comida.

O caso foi registrado e deve ser investigado pela Polícia Civil.