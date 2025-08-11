Mulher que jogou água fervendo em criança tem casa queimada pela população

A casa de Manuele de Souza Matos, acusada de jogar água fervente nas costas de um menino de 9 anos, foi incendiada após a revolta da população.

De acordo com o AM Post, o caso ocorreu em Jutaí, no interior do Amazonas e a mãe da criança agredida foi filmada segurando um pedaço de madeira diante da residência da suspeita.

Os moradores atearam fogo à casa e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e conseguiu conter as chamas, evitando que o fogo se alastrasse para residências vizinhas.

A agressão que motivou a revolta aconteceu quando o menino brincava em frente à casa de Manuele e foi atingido pelo líquido quente. Na última sexta-feira (8), a mãe da vítima liderou um protesto pedindo justiça e cobrando providências contra a suspeita.

A Polícia Civil investiga o caso de lesão corporal e também deve apurar as circunstâncias do incêndio provocado pela população. Apesar do clima tenso, as autoridades pedem calma e reforçam que medidas legais serão tomadas para responsabilizar todos os envolvidos.