Mãe flagra avô estuprando a filha no último “Dia dos Pais”

Uma mãe flagrou a filha sendo estuprada pelo avô no último “Dia dos Pais”, em campo Grande. A menina tinha apenas 8 anos e o idoso 67.
De acordo com o portal de notícias Folha CG, o homem estava sozinho com a menina na noite do domingo e, ao buscar a filha, a mãe a encontrou deitada no sofá, com a roupa abaixada e o idoso abusando da criança.
A Polícia Militar foi acionada e, quando a equipe chegou à residência, a mulher e a criança estavam abaladas e em estado de choque. O idoso foi detido e, no momento da prisão, alguns familiares dele tentaram impedir que os policiais o levassem.
Além da mãe em choque com o que presenciou, a menor estava com sinais extremos de abalo emocional, não conseguindo se expressar verbalmente e demonstrando sentimento de culpa por conta da situação.
Ao receber voz de prisão, o suspeito foi algemado e encaminhando para a unidade policial, mesmo com a família tentando impedir que ele fosse levado.
A menor e sua mãe foram receberam atendimento médico e posteriormente o caso foi registrado como estupro de vulnerável e será investigado.
