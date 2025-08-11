Mãe e bebê são encontradas mortas e abraçadas no “Dia dos Pais”

Uma mãe e uma bebê foram encontradas mortas no último “Dia dos Pais” e o acusado pelo assassinado é Pedro Henrique Martins dos Santos, um sargento do Exército Brasileiro, esposo e pai das vítimas.

ANÚNCIO

De acordo com a CNN, o caso ocorreu em uma residência no Morro Nova Cintra, em Santos, no litoral de São Paulo. Após cometer o crime, Pedro tirou a própria vida.

A Polícia Militar foi a responsável por encontrar os três corpos dentro de um quarto. O homem estava sentado na cama e tinha uma arma próxima. Já a mulher e a criança foram localizadas abraçadas em uma cama, com grande quantidade de sangue ao redor.

O homem era 3º sargento e esse seria o motivo pelo qual ele tinha uma arma de fogo, que foi apreendida e encaminhada para perícia.

O caso foi registrado como feminicídio seguido de suicídio e a investigação continua com objetivo de esclarecer a motivação e a dinâmica do crime.

Leia mais: Mulher que jogou água fervendo em criança tem casa queimada pela população