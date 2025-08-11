Gravam momento em que jovem é agredida com socos e jogada de carro em movimento

Uma jovem de 20 anos denunciou que foi agredida e arremessada de um carro em movimento na madrugada desta segunda-feira (11), em Formosa (GO).

De acordo com o portal de notícias Roma News, o agressor, de 26 anos, estava alcoolizado e fugiu após o crime, sendo localizado minutos depois em um apartamento próximo, onde se trancou para evitar a prisão.

Os policiais fizeram a detenção após arrombar a porta de imóvel e testemunhas relataram que a vítima pediu socorro por volta das 5h.

Antes de ser jogada do veículo, o homem teria a ofendido e desferido ao menos três socos em rosto, sendo socorrida já desacordada.

O caso foi registrado como lesão corporal em contexto de violência doméstica, ameaça, injúria e violência psicológica, o que pode render até sete anos de prisão.

A vítima já havia denunciado o agressor em junho e solicitado medidas protetivas, que foram revogadas por ela em agosto.

O suspeito, que possui passagens por porte ilegal de arma de fogo e perturbação do sossego, segue preso e responderá com base na Lei Maria da Penha.

