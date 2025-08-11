Filhos presenciam morte da mãe pelas mãos do próprio pai

O último fim de semana foi marcado um feminicídio que comoveu Cassilândia, interior de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o portal de notícias Primeira Página, Letícia Ferreira Araújo, de 25 anos, foi morta pelo próprio marido, na frente dos dois filhos do casal. As crianças foram encontradas no local, ao lado do corpo da mãe, gritando por ela.

O assassino, Vitor Anania de Jesus, também de 25 anos, atropelou a esposa após uma discussão. Um dos filhos da vítima chegou a ligar para uma vizinha para pedir ajuda antes de que a mãe fosse morta.

Vitor não prestou socorro e a polícia ouviu sua mãe, quem confirmou que as brigas eram constantes e que, em outra ocasião, precisou segurar o volante do carro para evitar que o filho causasse um acidente com a esposa durante uma discussão.

O caso é investigado como feminicídio.

Uma mãe flagrou a filha sendo estuprada pelo avô no último “Dia dos Pais”, em campo Grande. A menina tinha apenas 8 anos e o idoso 67.

De acordo com o portal de notícias Folha CG, o homem estava sozinho com a menina na noite do domingo e, ao buscar a filha, a mãe a encontrou deitada no sofá, com a roupa abaixada e o idoso abusando da criança.

A Polícia Militar foi acionada e, quando a equipe chegou à residência, a mulher e a criança estavam abaladas e em estado de choque. O idoso foi detido e, no momento da prisão, alguns familiares dele tentaram impedir que os policiais o levassem.

Além da mãe em choque com o que presenciou, a menor estava com sinais extremos de abalo emocional, não conseguindo se expressar verbalmente e demonstrando sentimento de culpa por conta da situação.

Ao receber voz de prisão, o suspeito foi algemado e encaminhando para a unidade policial, mesmo com a família tentando impedir que ele fosse levado.

A menor e sua mãe foram receberam atendimento médico e posteriormente o caso foi registrado como estupro de vulnerável e será investigado.