Descobrem que adolescente gravava relações sexuais com a própria prima de 11 anos

Ele confessou o crime e contou quando os estupros pararam.

Nesta segunda-feira (11), um adolescente foi internado após ser acusado de manter relações sexuais com uma criança de 11 anos e gravar os atos, no município do Conde, no Litoral Sul da Paraíba.

De acordo com o portal de notícias Diário, a Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia Especializada de Crimes Cibernéticos (DECC), apreendeu seis aparelhos celulares que estavam na casa do adolescente, que serão periciados posteriormente.

Em depoimento, o adolescente confessou os crimes contra a criança, que é também sua prima, e disse que baixava vídeos e fotos contendo esse tipo de conteúdo envolvendo crianças.

O adolescente informou também que os atos pararam quando a criança se mudou com a família para outra cidade.

As investigações continuam e devem verificar se outros atos infracionais foram praticados por esse menor, se existem outras vítimas, se ele compartilhava os conteúdos que foram filmados, segundo o delegado João Ricardo.

A Polícia Civil da Paraíba reforça o empenho no combate aos crimes de abuso sexual contra menores e conta com o apoio da população por meio do Disque Denúncia 197.