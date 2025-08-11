Bebê de apenas 3 meses sofre ferimentos graves em acidente ocorrido em rodeio

Um bebê sofreu ferimentos graves ao ser levado ao Festival do Cordeiro e do Laço, realizado na última sexta-feira (8) em São Mateus do Sul, no sul do Paraná.

De acordo com o portal de notícias Poa 24 horas, a criança de apenas três meses foi pisoteada por um boi que invadiu uma área restrita destinada a funcionários e passou por cima da criança.

No rodeio, a vítima estava deitada em um bebê conforto, acompanhado de familiares que fazem o manejo de gado. O bebê foi encaminhado com urgência a um hospital de Curitiba, onde passou por cirurgia e permanece internado.

A organização do evento emitiu uma nota expondo que o espaço onde a família estava era fechado ao público e que o rodeio contava com todas as autorizações legais e medidas de segurança, como ambulâncias, brigada de emergência e atendimento conforme as normas exigidas pelo Corpo de Bombeiros e órgãos de vigilância.

O ocorrido foi lamentado nas redes e pessoas demonstraram a solidariedade à família da criança. Uma investigação foi aberta pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias do acidente.